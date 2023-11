TORONTO, le 3 nov. 2023 /CNW/ - La huitième Semaine annuelle de l'accès à la justice en Ontario a présenté, du 23 au 27 octobre, des programmes virtuels axés sur le thème du « 10e anniversaire des objectifs de développement en matière de justice du Canada » pour souligner les progrès accomplis en matière d'accès à la justice et évaluer le travail qui reste à faire. Une cérémonie de l'aube menée par l'ainé autochtone Myeengun Henry a lancé la semaine.

Plus de 3 000 personnes ont participé à plus de 30 séances virtuelles et en personne en Ontario et au Canada. Cette semaine était l'occasion de réfléchir à la décennie depuis l'adoption des objectifs de développement en matière de justice, de créer des engagements concrets et d'élaborer des plans d'action pour les dix prochaines années afin de continuer à éliminer les obstacles systémiques, d'innover et d'assurer un système de justice juste, efficace et accessible à toutes et à tous. Parmi les autres points forts de la semaine, citons les séances sur le racisme systémique et la marginalisation dans le secteur juridique, la façon de développer et de faire preuve d'humilité et d'empathie culturelles dans la pratique, les défis auxquelles les femmes font face dans les professions juridiques et l'incidence des audiences virtuelles après la pandémie.

« Je remercie tout le monde qui a participé à la Semaine de l'accès à la justice - comme participant, présentateur ou organisateur, a dit Jacqueline Horvat, trésorière du Barreau de l'Ontario. Le niveau de mobilisation s'est manifesté dans chaque conversation, et l'engagement de toutes les professions juridiques, des organismes sans but lucratif et du secteur juridique à trouver des solutions me donnent bon espoir que nous trouverons de nouvelles voies pour que la population ontarienne ait déjà ou bientôt l'aide juridique dont elle a besoin. »

Outre les possibilités offertes aux professionnels du droit, le programme de cette année comprenait quatre ateliers destinés au public et conçus pour répondre aux questions juridiques et pour renseigner le public sur ses droits afin d'éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les personnes qui accèdent au système de justice.

Ressources :

Vous trouverez des enregistrements des séances de la Semaine de l'accès à la justice au www.lso.ca/legroupedaction au cours des prochains jours.

Des photos de la cérémonie de l'aube peuvent être téléchargées à partir de la salle de presse du Barreau.

Vous trouverez d'autres renseignements sur l'accès à la justice et les activités de la semaine dans cette fiche d'information.

La Semaine de l'accès à la justice de l'Ontario est une présentation du Groupe d'action sur l'accès à la justice (TAG) en collaboration avec le Barreau de l'Ontario et les partenaires du secteur de la justice. Le TAG a été créé par le Barreau de l'Ontario en 2015 pour favoriser une meilleure coordination et collaboration dans tout le secteur de la justice. Avec le soutien financier du Barreau de l'Ontario et de la Fondation du droit de l'Ontario, le TAG travaille avec des intervenants du secteur de la justice afin de développer des solutions durables et axées sur le public pour instaurer un changement systémique.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour la population ontarienne et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

