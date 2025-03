VANCOUVER, BC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Seva Canada a l'honneur d'annoncer un don de 2 millions de dollars de la Honey & Barry Sherman Legacy Foundation pour s'attaquer au problème urgent de la cécité et de la perte de la vision à l'échelle mondiale. Ce don améliorera l'accès aux services de soins oculaires dans les collectivités mal desservies d'Afrique subsaharienne et au-delà afin de transformer la vie de millions de personnes dans le besoin.

Quatre-vingt-dix pour cent de la perte de la vision peut être prévenue ou traitée si les gens ont accès à des soins oculaires. Pourtant, on estime que 1,1 milliard de personnes vivent avec une perte de la vision, dont 43 millions sont aveugles, et ce nombre ne cesse d'augmenter. Selon The Lancet, la perte de la vision augmentera de 55 % d'ici 2050 et la plupart des personnes qui sont touchées vivent dans des pays à revenu faible et intermédiaire.

« Nous sommes ravis d'appuyer Seva Canada et ses efforts visant à étendre les services communautaires de soins oculaires partout dans le monde, a déclaré Alex Krawczyk, fondatrice de la Honey & Barry Sherman Legacy Foundation. Ce don s'appuie sur l'héritage de mes parents qui étaient déterminés à faire progresser l'équité en santé pour tous. »

« Les soins oculaires sont l'un des investissements en santé publique ayant la plus grande incidence possible dans la lutte mondiale contre la pauvreté. L'accès aux services de soins oculaires transforme des vies en restaurant la vue et en créant des possibilités d'éducation, d'emploi et de bien-être général, a déclaré Liz Brant, directrice générale de Seva Canada. Ce don transformationnel de la Honey & Barry Sherman Legacy Foundation contribuera à offrir le don de la vue aux personnes dans le besoin aujourd'hui et permettra à Seva Canada d'investir pour répondre à la demande croissante de soins oculaires à l'échelle mondiale. »

Grâce à la générosité de la Honey & Barry Sherman Legacy Foundation, Seva Canada améliorera ses programmes gérés localement en Afrique subsaharienne, élargira la prestation de soins oculaires à un plus grand nombre de personnes en Asie du Sud et en Amérique du Sud et accroîtra les projets de renforcement de la capacité en soins oculaires Sud-Sud, dirigés par les partenaires mondiaux de Seva.

L'incroyable générosité de la Honey & Barry Sherman Legacy Foundation permettra à un plus grand nombre de collectivités d'offrir des soins oculaires essentiels à leur propre population, y compris des opérations oculaires, des lunettes et des médicaments. Lorsque plus de gens ont une bonne santé visuelle et peuvent vivre pleinement leur vie, des collectivités entières en bénéficient, ce qui crée un effet d'entraînement de changement positif et améliore la qualité de vie pour tous.

Seva Canada est un organisme de bienfaisance de Vancouver dont la mission est de restaurer la vue et de prévenir la cécité dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Depuis 1982, Seva a donné le pouvoir de la vue à plus de 5 millions de personnes grâce à des opérations qui changent des vies et a fourni des services de soins oculaires, y compris des lunettes et des médicaments à des millions d'autres.

Nous travaillons avec des partenaires locaux pour créer des programmes de soins oculaires durables qui apportent des changements à long terme, qui sont adaptés à la culture et qui visent ceux dont les besoins sont les plus criants : les femmes, les enfants et les personnes vivant dans l'extrême pauvreté et l'isolement.

Nous travaillons au Bénin, au Burundi, au Cambodge, en Éthiopie, en Inde, à Madagascar, au Népal, en Tanzanie et en Ouganda.

Charity Intelligence a nommé Seva Canada parmi les 100 meilleurs organismes de bienfaisance pour la 8e année consécutive en 2024.

À propos de la Honey & Barry Sherman Legacy Foundation

La Honey & Barry Sherman Legacy Foundation soutient les organismes de bienfaisance axés sur l'équité en matière de soins de santé, les droits de la personne, l'éducation scientifique et les organismes communautaires juifs dans l'espoir de faire progresser les rêves philanthropiques inachevés de Honey et du Dr Barry Sherman (z'l).

