La Honda Civic Type R 2021 fait ses débuts au Canada et propose une édition limitée exclusive

Depuis ses débuts, la Civic Type R a su enthousiasmer les amateurs de voitures à hayon axées sur la performance, s'attirant les éloges des médias et des propriétaires. La nouvelle version édition limitée rehausse encore davantage les performances de la Civic Type R, grâce à un poids réduit, une maniabilité améliorée, une combinaison de roues et de pneus plus performants et une attrayante peinture jaune phénix exclusive.

La Civic Type R 2021 a un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) de 46 200 $, tandis que la Civic Type R édition limitée a un PDSF de 54 600 $ (frais de transport et de préparation de 1 670 $ non inclus pour aucune de ces versions). Les 100 unités de la version édition limitée disponibles au Canada ont été prévendues en seulement 4 minutes!

La Civic Type R 2021 édition limitée sera offerte dans une couleur jaune phénix exclusive, avec une peinture noire lustrée sur le toit, les boîtiers des rétroviseurs extérieurs et la bouche d'admission sur le capot, ainsi qu'un emblème Civic chromé foncé sur le hayon. À l'intérieur, chaque version édition limitée comporte une plaque numérotée spéciale sur la console centrale indiquant son numéro de fabrication.

La Civic Type R 2021 et la version Type R édition limitée reconduisent les nombreuses améliorations apportées à la Civic Type R 2020, dont le style extérieur renouvelé à l'avant et à l'arrière, l'ouverture de calandre plus grande et le radiateur de plus grande capacité permettant un meilleur refroidissement du moteur, et les mises à jour intérieures comme le volant gainé en AlcantaraMC, et le nouveau pommeau de vitesses équilibré. Les deux versions sont équipées de série de la gamme de technologies d'aide à la conduite et de sécurité Honda SensingMD, y compris du système de freinage à réduction d'impactMC (CMBSMC) avec alerte de collision avant, du système d'atténuation de sortie de route avec avertissement de sortie de voie, du système d'aide au respect des voies et du régulateur de vitesse adaptatif.

CIVIC TYPE R ÉDITION LIMITÉE





La Civic Type R 2021 édition limitée intègre de multiples modifications techniques et de caractéristiques conçues pour maximiser les performances, sans sacrifier la combinaison unique de la Civic Type R alliant performances relevées et maniabilité au quotidien.

Les pilotes de course savent que la réduction du poids est la clé de l'amélioration des performances sur la piste, c'est pourquoi un certain nombre de mesures ont été prises pour réduire le poids à vide de la Civic Type R édition limitée de 21 kilogrammes par rapport à la Civic Type R.

Le remplacement des roues de série de la Civic Type R par des roues légères en alliage d'aluminium forgé fabriquées par BBS permet à la Civic Type R édition limitée d'économiser 8 kilogrammes supplémentaires de poids non suspendu, ce qui a un impact important sur l'agilité et la tenue de route en plus d'améliorer le confort de roulement. Le poids plus léger entraîne une inertie de rotation plus faible, un effet amplifié par les disques de frein avant flottants légers en deux pièces qui ont été utilisés sur toutes les Civic Type R en 2020, ce qui a permis d'économiser plus d'un kilogramme de chaque côté.

Allant encore plus loin, 13 kilogrammes de matériaux d'insonorisation ont été retirés du toit, du panneau de hayon, des ailes avant et de la planche de bord; même le couvre-bagages, les conduits de chauffage arrière et le mécanisme d'essuie-glace arrière ont été retirés pour économiser du poids.

La Civic Type R édition limitée est également dotée de pneus Michelin Cup 2 exclusifs offrant des performances améliorées en virage. Afin de tirer pleinement avantage des roues plus légères et des pneus ultra-mordants, la version édition limitée propose une programmation unique pour le système d'amortissement actif, lequel avait été mis à jour l'an dernier pour échantillonner les signaux d'entrée 10 fois plus rapidement qu'auparavant. De même, la direction à assistance électrique a été reprogrammée pour s'adapter aux performances dynamiques élevées et au poids plus léger des roues BBS en alliage. Il en résulte une expérience de conduite encore plus satisfaisante, surtout lors de la conduite sur piste.

Sous le capot, la Civic Type R 2021 et la version Type R édition limitée extraient leur puissance du même moteur 2,0 litres turbocompressé de 4 cylindres à injection directe, issu de la course, dont le dispositif de commande des soupapes VTECMC développe une puissance de pointe de 306 chevaux (puissance nette SAE) et un couple de pointe de 295 lb-pi (puissance nette SAE), la puissance aux roues avant étant acheminée par une boîte manuelle à 6 rapports rapprochés et un différentiel à glissement limité. Les deux versions Type R permettent aux conducteurs de choisir entre trois modes de conduite - Confort, Sport et +R - qui font varier les paramètres de l'accélérateur, la force d'amortissement et l'assistance à la direction.

LogRMC : La première application du genre, exclusive à la Civic Type R

L'une des caractéristiques clés de la Honda Civic Type R est une toute nouvelle application d'enregistrement des données conçue pour fournir aux conducteurs de Civic Type R des données et des scores qui permettent d'améliorer les aptitudes de conduite sur piste ou sur d'autres circuits fermés. Cette vidéo (disponible en anglais seulement) présente les capacités de la nouvelle application LogRMC pour téléphones intelligents.

Les conducteurs interagissent avec l'application Honda LogRMC par le biais de trois fonctions principales : Un moniteur de performance fournit au conducteur de l'information sur le véhicule à l'écran du système audio sur affichage, tandis que le Mode de journalisation consigne les temps au tour sur la piste. Enfin, la fonction Score auto encourage une conduite maîtrisée en surveillant le freinage, l'accélération et la direction, et en générant un score pour la « conduite maîtrisée » à l'aide d'algorithmes propriétaires développés par Honda avec l'aide de conducteurs professionnels de Honda.

La nouvelle application LogRMC est conçue pour fonctionner exclusivement avec la Civic Type R 2021, pour les utilisateurs d'iPhoneMD et d'AndroidMC, et est disponible dans Google Play et dans l'App Store.

Record sur le circuit de Suzuka





La Civic Type R 2021 édition limitée (version européenne) a récemment battu un nouveau record pour une voiture à traction sur le circuit de Suzuka, le circuit de Formule 1 de Honda situé au Japon, avec un temps de 2 minutes 23,993 secondes. Construit à l'origine comme piste d'essai pour Honda, le circuit de Suzuka, d'une longueur de 5,8 km (3,6 milles) et ayant une configuration en huit, est aujourd'hui connu dans le monde entier pour être un des points forts de la saison de Formule 1, tant pour les pilotes que pour les amateurs de course. Pour en savoir plus sur cet exploit, consultez le https://www.hondanews.ca/fr/news/release/La-Honda-Civic-Type-R-2021-dition-limite-tablit-un-record-de-piste--Suzuka-

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et plus de neuf millions de voitures et camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR-V sont construits. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition d'environ 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada. Pour plus d'information sur Honda Canada, veuillez vous rendre au www.hondacanada.ca .

