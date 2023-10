Honda élargit son parc de véhicules électriques; après le CR-V et l'Accord, la Civic hybride vient s'ajouter à la gamme.

La production de la Civic hybride 2025 devrait commencer par la version berline en Ontario , suivie de la version à hayon en Indiana .

La Civic hybride devrait représenter plus de 40 % des ventes du modèle en Amérique du Nord

Plus de 11 millions de Civic ont été construites en Amérique du Nord depuis 1988

Honda of Canada Mfg. (HCM) construira sa 6 millionième Civic ce mois-ci

ALLISTON, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Honda a annoncé aujourd'hui le lancement de la Honda Civic hybride au Canada et aux États-Unis en 2024; les deux versions berline et à hayon seront produites en Amérique du Nord.

Honda of Canada Mfg. (HCM) commencera la production1 de la nouvelle Civic hybride berline au printemps 2024, à Alliston, en Ontario, qui est la principale usine de production de la Civic hybride en Amérique du Nord, et l'usine automobile de l'Indiana (IAP) à Greensburg, dans l'Indiana, commencera peu après la production de la version à hayon; les deux usines assurent déjà la production du Honda CR-V hybride.

« Nos associés chez HCM sont extrêmement fiers d'être désignés comme l'usine principale en Amérique du Nord pour produire la nouvelle berline de la Civic hybride, fièrement canadienne », a déclaré Yoshiyuki Nakazawa, vice-président et directeur général de HCM. « Nous célébrons ce mois-ci, la production historique de notre 6 millionième Civic et cette nouvelle Civic hybride, qui vient s'ajouter au CR-V hybride également construit à HCM, fera partie intégrante de la stratégie globale d'électrification de Honda, alors que nous suivons de près la transition des consommateurs canadiens vers un avenir électrifié. »

La production de la nouvelle Civic hybride s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale d'électrification de Honda, qui consiste à équiper ses principaux modèles de systèmes hybrides électriques. Jusqu'à présent, en 2023, plus de 35 % des ventes du CR-V et de l'Accord sont des modèles hybrides électriques et près de 20 % des ventes totales de Honda au Canada sont des modèles électrifiés. Honda prévoit que les ventes de la Civic hybride représenteront plus de 40 % des ventes de Civic en Amérique du Nord.

La Civic hybride 2025 sera propulsée par une version du système hybride électrique à deux moteurs primé de Honda. Offrant une meilleure réactivité pour une sensation de conduite plus sportive, il crée un environnement de conduite plus détendu sur autoroute tout en améliorant la consommation en carburant. Ce groupe motopropulseur a déjà reçu d'importantes récompenses au niveau mondial, dont le récent prix des 10 meilleurs moteurs et systèmes de propulsion par le magazine américain Ward's Autoworld pour la Honda Accord hybride 2023.

La stratégie globale d'électrification de Honda

Dans le cadre de son objectif global de carboneutralité pour tous les produits et toutes les activités de l'entreprise d'ici 2050, Honda a pour ambition de faire en sorte que les véhicules électriques à batterie et à pile à combustible représentent 100 % de ses ventes de véhicules neufs d'ici 2040. Les ventes de VE débuteront en 2024, avec la Honda Prologue 2024, le premier VUS entièrement électrique de Honda. En 2025, le constructeur lancera la commercialisation d'un nouveau modèle VE de taille moyenne à grande construit selon une architecture signée Honda et baptisée « e:Architecture ».

Honda a annoncé les prochaines étapes clés avant l'inauguration de sa plateforme de VE en Ohio; l'entreprise souhaite se concentrer sur la production de VE en Amérique du Nord. En octobre 2022, Honda a annoncé un investissement de 700 M$ pour réoutiller plusieurs de ses usines d'automobiles et de groupes motopropulseurs existantes afin d'ériger la nouvelle plateforme de VE en Ohio et de préparer la production de véhicules électriques à batterie en 2025. L'usine automobile de Marysville (MAP), où Honda a lancé sa production automobile en Amérique en 1982, deviendra la première usine automobile Honda aux États-Unis à effectuer la transition vers la fabrication de VE.

La nouvelle plateforme de VE comprend une nouvelle coentreprise avec LG Energy Solution dédiée à la fabrication de batteries pour véhicules électriques dans le comté de Fayette, près de Jeffersonville, en Ohio. La nouvelle installation de cette coentreprise devrait être achevée d'ici la fin de 2024, avec une capacité de production annuelle d'environ 40 GWh.

L'année dernière, HCM a annoncé son ambition d'investir 1,38 G$ sur six ans pour moderniser ses usines et mettre en œuvre des technologies innovantes, ainsi que des programmes de recherche et de développement de véhicules, dans le cadre de la stratégie d'électrification de Honda, et son objectif global de carboneutralité.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, l'entreprise a produit des moteurs Honda et près de 10 millions de voitures et de camionnettes dans ses usines d'Alliston, en Ontario, où sont actuellement fabriqués les Honda Civic et Honda CR-V. Honda Canada a investi plus de 6,5 G$ au Canada et s'approvisionne chaque année auprès de fournisseurs canadiens pour plus de 3 G$ en biens et services. Depuis sa création, Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camionnettes Honda et Acura au Canada, par l'intermédiaire d'un réseau de plus de 280 concessionnaires répartis dans tout le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.hondacanada.ca/accueil.

Production de véhicule Honda en Amérique du Nord

Honda produit des automobiles en Amérique du Nord depuis plus de 40 ans, et tout a commencé en novembre 1982 à l'usine automobile de Marysville. Honda a commencé ses activités de fabrication en Amérique du Nord en 1979 avec la production de motocyclettes à Marysville, dans l'Ohio.

Au cours des quatre dernières décennies, Honda a régulièrement développé ses capacités de production locale, et emploie aujourd'hui plus de 33 000 personnes en Amérique du Nord qui soutiennent les opérations de fabrication dans les 18 usines Honda, dont la capacité de production annuelle atteint près de 1,86 million d'automobiles, près de 4 millions de moteurs, 500 000 produits d'équipement électrique et 300 000 produits de sports motorisés, ainsi que le jet léger avancé HondaJet et les moteurs turbopropulseurs GE Honda HF120. En 2022, plus de 99 % des automobiles Honda et Acura vendues aux États-Unis ont été fabriquées en Amérique du Nord, à partir de pièces nationales et internationales.

Au total, Honda a investi plus de 24 G$ dans ses capacités de production en Amérique du Nord, dont plus de 4,7 G$ rien qu'au cours des cinq dernières années. L'entreprise travaille avec plus de 700 fournisseurs d'équipements d'origine basés en Amérique du Nord, avec des achats de pièces cumulés de plus de 562 G$.

