« Il s'agit d'un accomplissement incroyable pour la Civic, et nous sommes ravis d'accepter ce prix », a déclaré Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. « La toute nouvelle Civic a été encensée à l'échelle mondiale par les journalistes et les passionnés de véhicules. Elle mérite bien cette dernière marque de reconnaissance. Nous sommes très fiers de toute l'équipe de Honda Canada qui a contribué à cet accomplissement et de nos associés de Honda of Canada Mfg. à Alliston, en Ontario, qui construisent la berline Civic et la Civic Si, des véhicules exceptionnels de calibre mondial. »

Récemment, la Honda Civic 2022 a été nommée Voiture de l'année en Amérique du Nord, a obtenu la cote Top Safety Pick + de l'IIHS des États-Unis et a été nommée Meilleure voiture toutes catégories confondues au Canada par AutoHebdo.

Plus tard cette année, la toute nouvelle Honda Civic Type R sera officiellement dévoilée. Cette version très attendue sera la plus performante de tous les temps, complétant la gamme actuelle des versions de la Honda Civic.

Pour plus de détails et pour vous abonner aux dernières nouvelles et mises à jour de Honda Canada, veuillez consulter le site www.hondanews.ca.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et près de 10 millions de voitures et camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR‑V sont actuellement construits. Honda Canada a investi 5 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition de plus de 2,2 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Depuis sa création, Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada par l'entremise d'un réseau regroupant plus de 280 concessionnaires partout au pays. Pour plus d'information, veuillez vous rendre sur www.hondacanada.ca.

SOURCE Honda Canada Inc.

Renseignements: John Bordignon - [email protected]; Cassady Louks - [email protected]