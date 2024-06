La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec accueille son nouveau conseil d'administration

MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - Le dévoilement du nouveau conseil d'administration de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) a eu lieu le 2 juin dernier. Parmi les 13 élus, le conseil compte plusieurs nouveaux visages, dont 9 femmes.

Les membres de la GMMQ, appelés aux urnes lors de l'assemblée de mise en candidature tenue le 16 avril dernier, ont élu un conseil renouvelé, formé de musiciens et musiciennes provenant de tous les secteurs de l'industrie : musique populaire, musique classique, secteur de l'enregistrement, de la scène et de la télévision.

Les membres votants devaient élire 9 administrateurs, en plus de choisir une nouvelle présidence nationale et deux vice-présidences, soit une pour la région de Montréal et une pour la région de Québec.

« Ces nouveaux visages reflètent notre milieu. Leur diversité et leur jeunesse seront un atout indéniable pour relever les défis qui se présentent devant nous ».

Luc Fortin, président sortant

« C'est avec un grand honneur et avec beaucoup d'humilité que je débute mes fonctions à titre de président de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec. Je remercie les membres pour leur confiance. Je m'engage à demeurer à leur écoute et à assurer une présence constante. Mon mandat sera principalement voué à trouver des solutions aux enjeux et aux difficultés vécus par le milieu de la musique dans l'ensemble de la province. Il est essentiel de reconnaître l'immense talent des musicien.nes d'ici et de mettre en place une structure ainsi que des mécanismes qui permettent à ceux-ci et celles-ci de maintenir une carrière dans leur domaine de manière digne et pérenne ».

Vincent Séguin, président élu

La GMMQ procède à une élection complète de son conseil d'administration à tous les trois ans, tels que le prévoient ses règlements généraux.

Elle est la troisième plus grande section locale de la Fédération américaine des musiciens, après celles de New York et Los Angeles. Affiliée à la FTQ, La GMMQ représente les intérêts collectifs de plus de 3000 musiciens et musiciennes au Québec.

Composition du nouveau conseil d'administration de la GMMQ :

Présidence de la GMMQ :

Vincent Séguin

Vice-présidence Québec :

Annie Vanasse

Vice-présidence Montréal :

Maxime Lalanne

Secrétaire-trésorerie :

Éric Lefebvre

Administration Québec (par ordre alphabétique) :

Marie-France Mathieu

Claude Soucy

Administration Montréal (par ordre alphabétique) :

Marie-Josée Arpin

Emmanuelle Caplette

Line Deneault

Gabrielle Gélinas

Jean-François Langevin

Marie-Josée Simard

Daphnée Sincennes Richard

SOURCE Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ)

Renseignements: Sources : GMMQ, Amélie Bissonnette-Théorêt, Adjointe de direction, 514.842.2866 poste 236, [email protected]