TORONTO, le 24 sept. 2021 /CNW/ - Le syndicat à La Presse Canadienne a conclu une entente de principe avec l'employeur.

L'entente survient après un vote de grève à 95 % par les membres de la Guilde canadienne des médias au Québec et en Ontario plus tôt cette semaine.

La Guilde tient à remercier les commissions des relations de travail et les conciliateurs des deux provinces pour leur travail dans ce dossier.

Richard Champagne et Denise Small ont fait un excellent travail et ont fait preuve de leadership pour aider à conclure une entente après 18 mois de négociations complexes et difficiles qui n'avaient pas permis d'avancer.

La Guilde canadienne des médias, Section locale 30213 de SCA-Canada est un syndicat démocratique de plus de 5 000 membres à travers le Canada, y compris les employés de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation, de La Presse Canadienne et de Pagemasters North America, de Thomson Reuters, du Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN), de TFO, de TVO, de VICE, de Zoomer Media, de l'AFP, de CKOF, ainsi que les pigistes des médias.

