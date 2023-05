OTTAWA, ON, le 18 mai 2023 /CNW/ - La GRC rend publics aujourd'hui sa Stratégie de transparence de confiance et son plan d'action connexe.

L'organisation reconnaît que les services de police ont changé depuis cinq ans. La confiance du public à leur égard a diminué. La GRC prend donc des mesures favorisant l'ouverture et la transparence pour regagner cette confiance.

Elle s'efforce d'être plus transparente, ouverte, efficace et attentive aux besoins de la population, montrer qu'elle est digne de confiance. Son plan est de fournir de précieux renseignements aux Canadiens et aux divers intervenants et partenaires, et ainsi d'encourager un dialogue ouvert, de renforcer la confiance et la responsabilité, et d'aider à améliorer les services de police communautaires.

Pour atteindre ces objectifs, la GRC doit faire participer le public. Chaque fois qu'elle publie de l'information ou des données sur le portail du gouvernement ouvert, l'organisation peut recueillir les commentaires du public dans la section réservée à cet effet. La GRC encourage les Canadiens à participer et entend multiplier les moyens pour le leur permettre.

« Pour en arriver à un gouvernement ouvert et à des services de police transparents, un changement de culture s'impose. La GRC doit ainsi faire le pas d'une organisation fermée de par sa conception à une organisation ouverte de par sa conception. Ce changement se fera dans le respect de la sécurité et de la vie privée à chacune des étapes. La transparence peut favoriser la confiance, conduire à des changements et améliorer les services de police. En donnant accès à de précieuses données à ses employés, à ses partenaires et aux Canadiens, la GRC pourra mieux rendre compte de ses activités. Le suivi du rendement et des résultats, ainsi que les communications sur les politiques et les services sont des exemples de façons dont cette reddition de comptes sera réalisé. En permettant aux Canadiens d'accéder à plus d'information, la GRC les aidera à être mieux renseignés et à réduire la mésinformation et la désinformation. Au final, tout le monde en ressortira gagnant. »

Jeff Ball

Directeur exécutif p. i.

Analytique, Données et Gestion de l'information

Faits en bref :

2018 - La GRC élabore son Plan stratégique Vision150 et au-delà , qui trace la voie ambitieuse vers une organisation moderne, inclusive et digne de confiance.

, qui trace la voie ambitieuse vers une organisation moderne, inclusive et digne de confiance. 2020 - La GRC publie trois ensembles de données sur sa page Web, accompagnés de descriptions et d'une présentation de données de base pour aider les lecteurs à comprendre leur complexité. Même si les ensembles ne sont pas présentés selon la Directive sur le gouvernement ouvert, ils sont une première étape importante des débuts d'ouverture de l'organisation.

2021 - La GRC crée la Sous-direction du gouvernement ouvert et de la gouvernance des données, laquelle consacre des ressources à temps plein à la promotion du gouvernement ouvert à la GRC.

2022 - La GRC contribue à la cinquième édition du Plan d'action national pour un gouvernement ouvert et s'engage à publier davantage de données ouvertes, à dresser un répertoire de données et à créer un forum multilatéral et un groupe de travail interne afin de promouvoir la transparence.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613-843-5555, [email protected]