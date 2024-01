OTTAWA, ON, le 9 janv. 2024 /CNW/ - La GRC a fait de la lutte contre le racisme et la discrimination systémiques une priorité organisationnelle.

Après deux années de vastes consultations auprès des communautés au pays, l'initiative de collecte de données sur la race sera mise en œuvre à titre expérimental dans certains détachements au pays à compter de janvier 2024.

L'initiative vise à recueillir des données sur la race, à les analyser et à en rendre compte afin de favoriser la compréhension du vécu expérientiel des personnes et des communautés autochtones, noires et racisées dans leurs interactions avec les policiers de première ligne de la GRC.

La collecte, qui s'effectuera dans le cadre des vérifications du bien-être, des arrestations et du recours à la force, fournira des données probantes qui aideront la GRC à améliorer sa prestation de services aux collectivités diverses et variées. Il s'agit plus précisément de :

cerner les différences de résultats de l'action policière dans les communautés autochtones, noires et racisées;

mieux comprendre la nature et l'étendue du racisme systémique ainsi que son incidence sur la sécurité des communautés;

favoriser la prise de décisions et l'élaboration de politiques fondées sur des données;

nouer des liens de confiance avec les communautés;

améliorer les résultats en matière de sécurité communautaire.

La phase expérimentale débutera à Whitehorse, Yukon (Division M); Wood Buffalo/Fort McMurray, Alberta (Division K); et Thompson, Manitoba (Division D), suivis Colombie-Britannique (Division E) et Nouvelle-Écosse (Division H).

Ces sites ont été choisis en fonction de plusieurs facteurs, notamment le résultat de consultations publiques menées durant 2022 et 2023. La phase expérimentale permettra de mettre à l'essai les processus et d'apporter des améliorations et des ajustements avant d'élargir l'initiative à l'ensemble des régions du pays.

Citation

« Le lancement de la collecte de données sur la race (CDR) est un tournant important pour notre organisation qui aspire à être plus moderne et plus inclusive. Il ne s'agit pas de pointer du doigt quiconque, mais bien d'améliorer nos politiques, nos pratiques et notre formation afin de mieux appuyer nos employés. La CDR ouvre la voie à des solutions fondées sur des données probantes qui pourraient nous permettre de mieux servir les communautés. » -- Mike Duheme, commissaire de la GRC

En bref

En 2022, le gouvernement fédéral a octroyé des fonds à la GRC pour qu'elle s'attaque à la problématique du racisme et de la discrimination systémiques dans l'organisation en procédant notamment à la collecte de données sur la race.

L'initiative de collecte de données sur la race vise à aider la GRC à mieux comprendre et contrer le racisme et les préjugés raciaux systémiques découlant des politiques et pratiques de l'organisation.

Dans leurs interactions avec le public, les employés de la GRC suivent la politique de la GRC sur les services de police sans préjugés , qui repose sur les principes de non-discrimination et de traitement équitable de toutes les personnes.

, qui repose sur les principes de non-discrimination et de traitement équitable de toutes les personnes. La collecte, la gestion et l'utilisation de données sur la race sont conformes aux responsabilités de la GRC en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur la GRC .

et de la . Les données seront recueillies pendant un an, puis analysées avant que les conclusions ne soient rendues publiques. Lors de la communication des résultats de cette initiative, les données seront présentées sous forme de résumé et correctement dépersonnalisées afin que les personnes ne puissent pas être identifiées.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

