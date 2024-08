CORNWALL, ON, le 15 août 2024 /CNW/ - Pendant trois jours à la fin de juillet, le Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC) a intercepté deux importantes cargaisons de produits de tabac de contrebande introduites de façon illicite au Canada, puis a collaboré avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour enquêter sur une saisie effectuée au point d'entrée.

Les 23, 24 et 25 juillet 2024, des enquêtes conjointes à court terme ont mené à l'interception et à la fouille de trois véhicules distincts en vertu de l'alinéa 99(1)f) de la Loi sur les douanes qui :

le 23 juillet, ont mené à la découverte de 20 caisses de cigarettes de contrebande; le 24 juillet, ont mené à la saisie de 2 400 dispositifs de vapotage contenant de la nicotine; le 25 juillet, ont mené à la saisie de 82 sacs à ordures (1 476,55 kg) de tabac haché fin non estampillé.

Après une enquête plus approfondie, la Police fédérale de la GRC a porté des accusations contre :

Mathieu Cameron-Lalonde (26 ans) et Justin Cameron (35 ans) de Cornwall , en Ontario , pour violation du paragraphe 32(1) de la Loi de 2001 sur l'accise; Shane Jacobs (31 ans) de Kahnawake , au Québec, pour violation du paragraphe 158.44(1) de la Loi de 2001 sur l'accise; Owen Francis (34 ans) d'Akwesasne, pour violation du paragraphe 32(1) de la Loi de 2001 sur l'accise.

Les comparutions devant le tribunal auront lieu le 5 septembre 2024 pour M. Cameron-Lalonde et M. Cameron, et le 10 septembre 2024 pour M. Jacobs et M. Francis.

« La GRC et ses partenaires sont fermement déterminés à lutter contre les activités illégales à nos frontières. Ces activités nuisent aux entreprises locales qui font face à la concurrence déloyale du marché des produits illégaux. Notre collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada est essentielle pour relever ces défis. Les profits tirés de ce commerce illégal financent souvent le crime organisé et d'autres activités illicites, ce qui souligne l'importance de nos efforts conjoints pour réduire ces menaces. » Inspecteur Etienne Thauvette, officier responsable, Détachement de Cornwall.

« Les agents de l'ASFC sont déterminés à déstabiliser le crime organisé en interceptant la contrebande. Lorsque nous saisissons des marchandises de contrebande, nous empêchons que les produits soient réinvestis dans d'autres activités criminelles, y compris l'achat et le trafic de stupéfiants et d'armes à feu. Nous continuerons de travailler avec la GRC et d'autres partenaires d'application de la loi pour assurer la sécurité de nos collectivités. » Jag Johnston, directeur général régional, Région du Nord de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

Des photos sont disponibles sur la page de nouvelles du site web de la Région du centre de la GRC

Faits en bref

Le GTRC est un groupe de travail mixte, composé de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de la Police provinciale de l'Ontario (OPP), de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du ministère des Finances de l'Ontario. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de confiance américains pour lutter contre la criminalité des deux côtés de la frontière.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, le Détachement de Cornwall de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au 613 937-2800, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

