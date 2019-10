La GRC dépose des accusations contre deux personnes à la suite d'une cyberattaque

OTTAWA, le 8 oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, une enquête criminelle dans le cadre du projet Abalone a donné lieu à l'arrestation et à la mise en accusation de Nana Koranteng et de Jesiah Russell-Francis de Montréal (Québec) par l'Équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la Division nationale de la GRC, faisant suite à leur implication présumée dans une cyberattaque majeure. Les deux accusés comparaîtront devant la Cour pour utilisation non autorisée d'un ordinateur, fraude de plus de 5 000 $, complot de commettre une fraude, recyclage des produits de la criminalité, vol d'identité et fraude d'identité.

Le projet Abalone a été lancé en 2018, après que la GRC a été avisée d'une cyberattaque au cours de laquelle certains comptes clients de Bell ont été compromis et des renseignements personnels ont été volés. Au cours de l'enquête, deux suspects ont été identifiés, car ils utilisaient un certain nombre de comptes volés pour acheter des biens en ligne de façon frauduleuse.

« Il s'agit du parfait exemple d'une affaire de piratage informatique dans laquelle les suspects ont utilisé des données personnelles volées pour acheter du matériel informatique. Je suis fier de nos enquêteurs : ils ont travaillé consciencieusement avec nos partenaires pour poursuivre les auteurs de ces crimes qui ont un impact sur le bien-être économique de notre pays. »

- Alexandre Beaulieu, officier responsable par intérim de l'Équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la Division nationale de la GRC

Cette affaire souligne l'importance des partenariats, aussi bien avec les organismes d'application de la loi qu'avec les organisations du secteur privé, qui sont essentiels pour résoudre les crimes. L'Équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la Division nationale a été créée en 2016. Elle a depuis mené avec succès plusieurs autres enquêtes en appui de partenaires internationaux, d'organismes d'application de la loi locaux et d'organismes du gouvernement fédéral. La GRC est déterminée à lutter contre la cybercriminalité sous toutes ses formes, où qu'elle soit. En effet, elle déploie activement des efforts pour prévenir, détecter et dissuader toute activité illégale qui menace l'intégrité et la réputation du Canada.

Twitter : @GRC_Div_nat

Facebook : @grcdivisionnationale

SOURCE Royal Canadian Mounted Police - ITCU

Renseignements: médiatiques : Tél. : 613-993-1248, Courriel : NatDiv_Media_Divnat@rcmp-grc.gc.ca

Related Links

http://www.rcmp-grc.gc.ca/