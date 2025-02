MILTON, ON, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Deux résidents de Toronto font face à des accusations criminelles après avoir prétendument escroqué des centaines de victimes canadiennes afin de leur soutirer des millions de dollars. Le couple aurait utilisé une technologie lui ayant permis de dissimuler son numéro de téléphone de façon à se faire passer pour des employés de banque, gouvernementaux ou de service de police afin de tromper ses victimes et de leur soutirer leurs économies durement gagnées.

Quelque 38 000 abonnés du monde entier utilisaient le site Web Ispoof.cc pour faire des appels téléphoniques non autorisés tout en affichant un faux numéro afin de se faire passer pour des appelants légitimes. Cette technologie permettait aux criminels d'acheter un abonnement afin d'utiliser le service pour se faire passer pour des représentants d'organisations de confiance. Le couple de Toronto aurait figuré parmi les 50 abonnés les plus actifs au monde.

L'équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la GRC de l'Ontario, à Toronto a effectué des perquisitions dans la résidence appartenant aux suspects, ce qui a permis de saisir une foule d'articles, y compris des appareils électroniques. Les enquêteurs procéderont à l'analyse de ces appareils afin de découvrir d'autres preuves de ces crimes, dans le cadre desquels au moins 570 victimes canadiennes se sont vues soutirer des millions de dollars. Le nombre de victimes devrait augmenter à la suite de l'exécution des mandats de perquisition menée hier.

Selon l'unité de lutte contre la cybercriminalité, le couple a utilisé divers stratagèmes de mystification, d'hameçonnage et d'hameçonnage par message texte pour cibler ses victimes.

Chakib Mansouri (29 ans) et Majdouline Alouah (31 ans) font face aux accusations suivantes :

Fraude, en violation du paragraphe 380(1) du Code criminel

Utilisation non autorisée d'un ordinateur, en violation de l'article 342.1 du Code criminel

Recyclage des produits de la criminalité, en violation de l'article 462.31 du Code criminel

Possession non autorisée de données de carte de crédit, en violation du paragraphe 430(1.1) du Code criminel

Possession de produits de la criminalité, en violation de l'article 354 du Code criminel

Les deux suspects ont été arrêtés et placés en détention provisoire à Maplehurst et à Vanier. À 10 h le 21 février, ils comparaîtront à distance devant la Cour de justice de l'Ontario, au 2201 Finch Avenue West, à Toronto.

L'unité de lutte contre la cybercriminalité tient à remercier la police métropolitaine de Londres, la police nationale néerlandaise, EUROPOL, EUROJUST, la police de Toronto, la police régionale de Peel, le CANAFE, le Centre antifraude du Canada (CAFC) et le Centre national de coordination contre la cybercriminalité (CNC3) pour leur travail acharné et leur collaboration tout au long de l'enquête.

« Cette enquête souligne l'importance cruciale de la coopération internationale dans le cadre de la lutte mondiale contre la cybercriminalité. Dans notre monde interconnecté où les cybermenaces transcendent les frontières, la collaboration entre les organismes d'application de la loi, tant à l'échelle nationale qu'internationale, est essentielle. Le travail que nous accomplissons ensemble illustre notre engagement à punir les cybercriminels et à protéger les Canadiens.

Les cybercrimes de ce type ont des effets dévastateurs sur nos familles et nos collectivités. J'encourage tous les Canadiens à contribuer à leur propre protection en apprenant à être cyberprudents. Si vous croyez avoir été ciblé par des cybercriminels, veuillez communiquer avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501. »

-- Lina Dabit, inspectrice responsable de l'équipe d'enquête sur la cybercriminalité de Toronto, GRC de la région centrale

Quelques faits

L'équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la GRC à Toronto enquête sur les plus hauts niveaux de cybercriminalité menaçant les Canadiens et nos intérêts nationaux. Cela comprend la cybercriminalité dirigée contre les cibles suivantes :

Institutions gouvernementales

Infrastructures essentielles d'importance nationale

Institutions et entreprises canadiennes clés ayant une incidence économique élevée

L'équipe collabore avec des partenaires nationaux et internationaux pour enquêter sur les menaces importantes au sein de l'écosystème de la cybercriminalité, les perturber et poursuivre en justice les responsables, y compris les criminels qui développent des logiciels malveillants, fournissent des services et des infrastructures de cybercriminalité et facilitent des attaques contre les infrastructures essentielles; cela comprend les acteurs d'États étrangers et les menaces persistantes avancées.

En 2024, le Centre antifraude du Canada a traité 49 432 signalements représentant 34 621 victimes qui ont perdu un total de 638 000 000 $.

Si vous avez des renseignements concernant ce cas ou tout autre acte de fraude, communiquez avec votre service de police local ou avec l'une des ressources ci-dessous :

Centre antifraude du Canada - 1 888 495-8501

- 1 888 495-8501 Échec au crime - 1 800 222-8477 (de manière anonyme et en tout temps)

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : @grcontario

YouTube : RCMP_Ontario_GRC

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

GRC Région du centre (Ontario), Communications et relations avec les médias, Courriel : [email protected]