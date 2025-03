REGINA, SK, le 28 mars 2025 /CNW/ - Cette semaine, à l'École de la GRC, le Programme de formation des précadets autochtones (PFPA) a célébré l'achèvement de la session de 2024 lors d'une cérémonie de remise de certificats.

Les participants, venus des quatre coins du pays, ont suivi ce programme de trois semaines offert à la Division Dépôt et visant à donner aux membres des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis une expérience pratique du travail policier.

Le programme a commencé par une visite du surint. pr. Chris McGillis, commandant par intérim de la Division Dépôt, et une bénédiction par le gardien du savoir du Traité no 4, M. James (Jim) Pratt.

Tout au long de leur formation à la Division Dépôt, les participants se familiarisent avec plusieurs spécialisations, la diversité culturelle et les techniques policières, et rencontrent des policiers autochtones de la GRC de partout au pays. Bon nombre de ces policiers et mentors ont aussi participé au PFPA.

Tout comme les cadets inscrits au Programme de formation des cadets, les membres de la troupe du PFPA vivent dans des dortoirs, prennent leurs repas au mess et, à la fin du programme, participent à une cérémonie de remise de diplômes. De plus, les membres d'une troupe à laquelle ils sont jumelés agissent comme mentors et les guident pendant leur séjour à l'École de la GRC.

Une fois le programme terminé, les participants qui décident de poursuivre le processus de candidature à une carrière policière à la GRC reçoivent un soutien et un accompagnement.

Pour plus d'information sur le PFPA, rendez-vous à https://grc.ca/fr/carrieres-grc/programme-formation-precadets-autochtones

Citations :

« C'est l'expérience de cadet à la Division Dépôt de la GRC qui offre aux participants autochtones la possibilité d'acquérir les connaissances et la compréhension requises à la poursuite d'une carrière à la GRC », dit le sergent Vernon Hagen.

« De plus, le PFPA de la GRC renforce la confiance des participants autochtones, car ils savent que s'ils décident de faire carrière à la GRC, ils auront les compétences nécessaires pour suivre le Programme de formation des cadets dans leur cheminement pour devenir membres réguliers de l'organisation. »

https://grc.ca/fr/nouvelles/2025/03/grc-celebre-diplomes-du-programme-formation-precadets-autochtones

