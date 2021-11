MOVEMBER SENSIBILISE LA POPULATION À LA SANTÉ MASCULINE, NOTAMMENT AU CANCER DE LA PROSTATE, AU CANCER TESTICULAIRE ET À LA SANTÉ MENTALE DES HOMMES.

LANCE LE GRAND DÉFI MO CANADIEN UNE RECHERCHE à L'échelle NATIONALE DES PLUS BELLES MOUSTACHES AU CANADA

MONTRÉAL, le 1er nov. 2021 /CNW/ - La saison des moustaches est arrivée et Movember, la principale organisation pour la santé masculine au Canada, donne le coup d'envoi de sa 15e campagne annuelle au Canada. Bien que cette année puisse sembler un peu différente, comme les Canadiens, les moustaches se sont avérées résilientes et réapparaitront de nouveau au cours du mois, derrière les masques et lors d'appels Zoom, afin de recueillir des fonds et de sensibiliser les gens à la santé masculine.

La campagne annuelle mettant en vedette les moustaches encourage les "Mo Bros" et les "Mo Soeurs" de tout le pays à se mobiliser pour soutenir les causes de Movember, la santé mentale des hommes, la prévention du suicide, le cancer de la prostate et le cancer testiculaire. Au Canada, un homme sur neuf recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie, le cancer testiculaire demeure le cancer le plus souvent diagnostiqué chez les jeunes hommes et trois suicides sur quatre sont commis par des hommes. La santé physique et mentale des hommes est toujours en crise. Grâce aux fonds recueillis, Movember a investi à l'échelle mondiale dans plus de 1,250 projets et recherches importantes visant à empêcher les hommes de mourir trop jeunes, et près de 300 de ces programmes novateurs en santé masculine sont établis ici même au Canada.

Au cours des deux dernières années, la pandémie de la COVID-19 a continué de faire des ravages sur la santé mentale et physique des hommes à travers le pays. Au Canada, 75 % des suicides sont commis par des hommes, et le suicide demeure la deuxième cause de décès chez les hommes de 15 à 44 ans. Un récent sondage Movember 2021 a révélé que 66 % des hommes canadiens croient que la santé mentale des hommes est pire aujourd'hui que jamais, tandis que 50 % croient que la pandémie a changé leur santé mentale pour toujours. La pandémie n'a pas eu qu'un impact direct sur la santé mentale. Les perturbations causées par la pandémie ont également joué un rôle en retardant des conversations qui auraient pu sauver la vie de ceux atteints d'un cancer testiculaire ou de la prostate. Les retards dans le diagnostic du cancer, l'annulation d'opérations chirurgicales non essentielles dans les hôpitaux du pays et l'impact de l'isolement social sur la santé mentale sont tous des problèmes qui continuent de toucher les hommes canadiens.

Dans un contexte amusant, Movember offre une occasion de s'unir pour une bonne cause et collecter des fonds pour la recherche et des programmes qui sauvent des vies et visent à aider nos pères, frères, amis et fils à ne pas mourir trop jeunes. Ceux qui ont l'intention de joindre le mouvement Movember cette année peuvent s'inscrire sur le site www.Movember.com, créer un Espace Mo, choisir de Porter, Bouger, Organiser ou de participer À chacun sa MO et commencer à collecter des fonds et à sensibiliser les gens à la santé mentale et physique des hommes.

PORTER : Une Mo . C'est notre petit bout de ruban velu. Au début du mois, prenez votre rasoir et rasez-vous de près. Faites pousser votre moustache pendant les 30 prochains jours et portez-la fièrement.

. C'est notre petit bout de ruban velu. Au début du mois, prenez votre rasoir et rasez-vous de près. Faites pousser votre moustache pendant les 30 prochains jours et portez-la fièrement. B OUGER : Engagez-vous à parcourir 60 km au cours du mois. C'est 60 km pour les 60 hommes que nous perdons par suicide chaque heure dans le monde. Courez, marchez, faites du vélo ou du cardiovélo - sortez et soyez actif.

Engagez-vous à parcourir 60 km au cours du mois. C'est 60 km pour les 60 hommes que nous perdons par suicide chaque heure dans le monde. Courez, marchez, faites du vélo ou du cardiovélo - sortez et soyez actif. ORGANISER : Un Mo -ment - Rassemblez une équipe et faites quelque chose de fun. Organiser, c'est passer du bon temps pour une bonne cause. Vous pouvez toujours ajouter une touche virtuelle à vos plans. Le meilleur? Les événements virtuels sont faciles à organiser, peu coûteux et vous pouvez vous habillez comme vous le voulez.

-ment - Rassemblez une équipe et faites quelque chose de fun. Organiser, c'est passer du bon temps pour une bonne cause. Vous pouvez toujours ajouter une touche virtuelle à vos plans. Le meilleur? Les événements virtuels sont faciles à organiser, peu coûteux et vous pouvez vous habillez comme vous le voulez. chacun sa MO: Qu'il s'agisse d'un test d'endurance physique vraiment difficile ou quelque chose qui fait moins suer comme la promesse d'arrêter une mauvaise habitude, vous choisissez votre propre aventure et vous y allez à fond.

"Chez Movember, nous sommes déterminés à changer la face de la santé masculine - au sens propre comme au figuré. Cette année seulement, nous avons été en mesure d'investir dans des programmes prouvés pour faire une différence dans la vie des hommes; notamment des projets destinés à notre incroyable communauté de premiers intervenants, en continuant à soutenir la santé mentale des hommes autochtones isolés et en fournissant une nouvelle ressource en ligne pour les hommes qui reçoivent un diagnostic de cancer testiculaire. Nous ne pourrions pas le faire sans nos supporteurs", déclare Todd Minerson, Directeur national de Movember Canada. "Tout cela n'est rendu possible que grâce à l'incroyable communauté Movember qui continue de se rallier à Movember chaque année. Nous nous amusons tout en faisant quelque chose de bien, et nous en faisons beaucoup de bien. "

Pour célébrer le mois des nombreuses Mos, Movember lance Le Grand Défi Mo Canadien, une recherche à l'échelle nationale des plus belles moustaches et meilleurs supporteurs Mo au Canada. Le Grand Défi Mo Canadien est l'occasion de célébrer à travers le pays, les emblématiques moustaches qui poussent chaque jour, ainsi que les histoires étonnantes qui les accompagnent et l'impact qu'elles ont. Dix gagnants seront choisis à travers le Canada et leurs photos (dans toute leur gloire moustachue) seront affichées sur divers panneaux publicitaires dans les principales villes du Canada le 30 novembre 2021. Les connaisseurs et les supporteurs de la moustache peuvent soumettre leur propre histoire et leur Mo (ou une Mo qu'ils connaissent) en s'inscrivant à Movember et en commentant leur histoire/nomination sur la publication du Défi via la page Facebook de Movember.

OÙ VA L'ARGENT ?

Les fonds collectés pendant le mois de Movember (et tout au long de l'année) serviront à financer à travers le monde, des programmes innovants et des recherches axées sur les principales causes de Movember dans le but de s'attaquer de front à ces statistiques. Voici quelques-uns des programmes lancés par Movember en 2021 :

En février, Movember a lancé un nouvel outil numérique pour la santé mentale, Homme de Famille , le premier programme parental en ligne au monde visant à équiper les papas de compétences pratiques pour faire face à des situations frustrantes, leur permettant ainsi d'être plus confiants et d'améliorer leur bien-être mental.

, le premier programme parental en ligne au monde visant à équiper les papas de compétences pratiques pour faire face à des situations frustrantes, leur permettant ainsi d'être plus confiants et d'améliorer leur bien-être mental. En 2021, Movember a annoncé le financement de deux projets canadiens dans le cadre de son Défi Numérique Connexions Sociales. Les deux projets ont été financés en fonction de leurs idées novatrices basées sur la technologie qui visent à mieux connecter les hommes par le biais de tactiques numériques.

En septembre de cette année, Movember a célébré le lancement officiel du Churchill Wellness Centre, le premier centre autochtone subarctique de santé mentale et de toxicomanie, qui offre des programmes d'inclusion sociale aux communautés autochtones locales.

En octobre 2021, Movember a annoncé le financement de quatre programmes canadiens visant à soutenir la santé mentale des anciens combattants et des premiers intervenants, en investissant 1,6 million de dollars au cours des deux prochaines années.

Pour plus d'informations ou pour joindre le mouvement Movember dès aujourd'hui, rendez-vous sur www.movember.com.

Note aux rédacteurs :

Movember encourage fortement l'inclusion d'informations appropriées sur la recherche d'aide et de soutien pour les articles sur le suicide et la maladie mentale. Pour du soutien en cas de crise en tout temps, de jour comme de nuit, nous encourageons les Canadiens à contacter l'un des services suivants : Service de prévention du suicide (sans frais : 1-833-456-4566 - ENG, 1-866-277-3553 - FR) ou Jeunesse, J'écoute (1-800-668-6868). Pour plus d'informations sur la recherche d'aide, visitez https://ca.movember.com/fr/mens-health/get-support.

À propos de Movember:

Movember est le principal organisme philanthropique dédié à changer la face de la santé masculine à l'échelle mondiale, concentré sur la santé mentale et la prévention du suicide, le cancer de la prostate et le cancer testiculaire. L'organisme de bienfaisance récolte des fonds pour offrir des programmes de recherche et de soutien novateurs et révolutionnaires qui permettent aux hommes de vivre plus heureux, en meilleure santé et plus longtemps. Engagés à briser le statu quo, des millions de gens se sont joints au mouvement, aidant à financer plus de 1 250 projets à travers le monde. En plus de s'attaquer aux principaux problèmes de santé auxquels sont confrontés les hommes, Movember s'efforce d'encourager les hommes à rester en bonne santé dans tous les domaines de leur vie, en mettant l'accent sur rester socialement connectés et être plus ouverts à parler de leur santé et des moments marquants dans leur vie. La vision de l'organisme de bienfaisance est d'exercer une influence durable sur la santé masculine. Pour faire un don ou en savoir plus, veuillez visiter ca.movember.com/fr.

