La Grande collecte de la Fondation Benny&Co. est de retour

Une initiative nationale pour offrir du répit aux familles et des séjours en camps adaptés aux jeunes à besoins particuliers

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - La Fondation Benny&Co. donne le coup d'envoi à la 5e édition de sa Grande collecte, une initiative annuelle afin d'offrir des séjours en camps adaptés à des jeunes ayant des besoins particuliers, tout en permettant à leurs parents de bénéficier d'un moment de répit. La campagne se déroule du 31 mars au 4 mai et vise à amasser 100 000 $ afin de soutenir plusieurs organismes partenaires à travers la province.

Pour l'édition 2026, la campagne met en vedette les P'tits pop-poulets, un sac de bouchées de poulet pop-corn saupoudrées des fameuses épices à poulet St-Félix, celles qui ont fait la renommée de Benny&Co. Offertes à 5,99 $ dans les plus de 80 restaurants Benny&Co. pendant toute la durée de la campagne, chaque portion achetée contribue directement à soutenir les organismes partenaires qui offrent des séjours adaptés pour des jeunes ayant des besoins particuliers.

« Au Québec, les familles qui vivent avec un enfant ayant des besoins particuliers font face à des défis importants au quotidien. Elles ont souvent accès à seulement quelques jours de répit par année et les listes d'attente pour obtenir des services peuvent s'étirer sur plusieurs mois. Chaque année, la Grande collecte démontre à quel point la générosité des Québécois peut transformer concrètement leur réalité. Offrir à un jeune la possibilité de vivre un séjour dans un camp adapté, c'est aussi offrir un moment de répit essentiel à ses parents », souligne Yves Benny, président de la Fondation Benny&Co.

Fidèles au rendez-vous, Mathieu et Benjamin Gratton, du Monde de Benjamin, poursuivent avec fierté leur rôle de co-porte-paroles de la Fondation Benny&Co. Ils inviteront la population à se rendre dans les rôtisseries Benny&Co. pour poser un geste concret et gourmand : se régaler tout en soutenant la cause.

Un produit vedette et une mobilisation numérique pour soutenir la cause

En plus des P'tits pop-poulets disponibles en restaurant, La Grande collecte se déploie également dans la nouvelle application loyauté Mon B&CO. Les points peuvent être transformés en dons, et chaque don donne la chance de gagner une participation pour deux personnes au tournoi de golf annuel de la Fondation, le Golf&Co., le 28 mai prochain au Club de golf Le Mirage, à Terrebonne.

Ainsi, les fans du poulet rôti original de la famille Benny peuvent soutenir la campagne de plusieurs façons, notamment en se procurant les P'tits pop-poulets en restaurant ou en effectuant un don en restaurant, sur l'application ou en ligne.

Les fonds recueillis lors de cette 5e édition seront remis à sept organismes partenaires qui offrent des camps et activités adaptés à travers le Québec :

L'an dernier, 92 000 $ ont été recueillis, permettant d'envoyer plus de 125 jeunes ayant des besoins particuliers dans un camp d'été adapté. Depuis la création de la Grande collecte, l'initiative a permis d'amasser plus de 550 000 $ et d'offrir à plus de 550 jeunes la possibilité de vivre une expérience en camp spécialisé, tout en procurant un précieux moment de répit à leurs familles.

À propos de la Fondation Benny&Co.

Créée en 2013, la Fondation Benny&Co. a pour mission de contribuer au mieux-être des jeunes ayant des besoins particuliers en facilitant l'accès à des séjours adaptés, tout en offrant un précieux moment de répit à leurs parents. Depuis sa création, la Fondation a remis plus de 2 millions de dollars à des organismes qui partagent cette mission à travers le Québec.

Tout au long de l'année, la Fondation peut compter sur l'engagement de la grande famille Benny&Co., de ses partenaires et de la communauté pour soutenir ses initiatives. En plus de la Grande collecte annuelle, plusieurs événements-bénéfice sont organisés, notamment le tournoi Golf&Co., le Chefs&Co. et d'autres activités philanthropiques.

Les restaurants Benny&Co. contribuent également à la mission de la Fondation au quotidien : pour chaque repas Bambin vendu, 0,25 $ est remis directement à la cause, permettant ainsi de soutenir concrètement les jeunes et leurs familles. Pour en savoir plus, visitez www.benny-co.com/fondation.

SOURCE Fondation Benny&Co.

Renseignements : Martine Robert | [email protected] | 514-212-7812; Rébecca Mercier | [email protected] | 514-754-1870