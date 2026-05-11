MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - La Fondation Benny&Co. est fière d'annoncer que la 5e édition de sa Grande collecte, qui s'est déroulée du 31 mars au 4 mai dernier dans les restaurants Benny&Co. à travers le Québec, a permis d'amasser un montant record de 130 000 $.

Grâce à la générosité de la population, cette campagne permettra cette année de soutenir près de 175 jeunes vivant avec des besoins particuliers en leur offrant l'accès à des séjours adaptés, tout en accordant un précieux moment de répit à leurs familles.

La Fondation Benny&Co. récolte un record de 130 000 $ pour offrir des séjours adaptés à des jeunes ayant des besoins particuliers (Groupe CNW/Fondation Benny&Co.)

« Cette mobilisation témoigne de la grande générosité de nos clients, de nos franchisés, de nos employés et de nos partenaires. Grâce à cet élan collectif, encore plus de jeunes pourront profiter d'une expérience de camp adaptée, tout en offrant un répit précieux à leurs familles », souligne Yves Benny, membre de la Fondation Benny&Co.

Mathieu et Benjamin Gratton, co-porte-paroles de la Fondation Benny&Co., ont également tenu à remercier la population pour son engagement envers la cause.

« La mobilisation de la communauté, année après année, est une grande source d'encouragement pour nous. Grâce à ce soutien, de plus en plus de jeunes peuvent profiter d'une expérience de camp adaptée », mentionne Mathieu Gratton.

Les fonds amassés seront remis à sept organismes bénéficiaires qui offrent des camps et activités adaptés à travers le Québec, soit le Camp Massawippi, la Fondation Papillon, le Centre multifonctionnel Horizon, l'Académie des arts Trouve ta voie, Cité Joie, Trait d'Union Outaouais et le Camp du Lac Pouce.

L'an dernier, la campagne avait permis de recueillir 92 000 $, contribuant à l'envoi de plus de 125 jeunes dans des camps d'été adaptés. Avec 130 000 $ récoltés cette année, la Fondation Benny&Co. franchit une nouvelle étape dans son engagement envers les familles québécoises vivant avec des besoins particuliers.

À propos de la Fondation Benny&Co.

Créée en 2013, la Fondation Benny&Co. a pour mission de contribuer au mieux-être des jeunes ayant des besoins particuliers en facilitant l'accès à des séjours adaptés, tout en offrant un précieux moment de répit à leurs parents. Depuis sa création, la Fondation a remis plus de 2 millions de dollars à des organismes qui partagent cette mission à travers le Québec.

SOURCE Fondation Benny&Co.

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