« La berline sport Genesis G70 a bénéficié de nombreuses améliorations dans le cadre d'un rafraichissement de milieu de cycle, et à cet égard, nous sommes reconnaissants à l'AJAC et à son jury d'avoir tenu compte de chacune d'elles, notamment le renouvellement complet de son design et ses performances d'un grand raffinement », déclare Lawrence Hamilton, directeur exécutif de Genesis Motors Canada. « La Genesis G70 a remporté diverses distinctions de partout au monde, et nous sommes heureux d'ajouter ce remarquable titre canadien à cette liste et de partager la nouvelle avec nos clients et distributeurs ».

Les gagnants des 13 catégories de véhicules de l'AJAC sont sélectionnés par plus de 50 journalistes automobiles canadiens ayant testé plus de 250 véhicules l'an dernier. Les évaluations exhaustives des juges sont effectuées dans diverses conditions routières et météorologiques à travers le Canada dans le but d'évaluer les véhicules selon les 20 critères de l'AJAC, notamment : style extérieur; polyvalence de l'espace cargo; caractéristiques de commodité et de divertissement; bruit, vibration et rudesse; moteur; boite de vitesses; attrait global pour le consommateur et l'importance dans le marché.

La Genesis G70 est maintenant en compétition pour le titre du « Véhicule de l'année 2022 au Canada ». Le gagnant sera annoncé par l'AJAC dans les prochaines semaines.

À propos de la Genesis G70

Ayant remporté de nombreuses distinctions, dont celle de la voiture nord-américaine de l'année 2019, l'athlétique et élégante berline sport Genesis G70 offre un extérieur gracieux et dynamique, ainsi qu'un habitacle axé sur le conducteur, faisant appel à des matériaux exceptionnels. La G70 2022 est livrable avec un choix de deux groupes motopropulseurs : un 4 cylindres en ligne turbocompressé de 2,0 litres de 252 chevaux et 260 lb-pi de couple, ainsi qu'un V6 biturbo de 3,3 litres de 365 chevaux et 376 lb-pi de couple.

Pour 2022, la G70 redessinée affiche une nouvelle allure distinctive et audacieuse, incluant une calandre en forme d'écusson et des phares quadruples à DEL superposés sur deux lignes, à l'avant et à l'arrière. La version 2022 de la G70 offre de plus grandes performances avec un système d'échappement variable et un mode de conduite Sport +.

Dans l'habitacle, la G70 est désormais dotée de série d'un tout nouvel écran multimédia de 10,25 pouces. Chez Genesis, la sécurité est offerte de série grâce à une gamme complète d'assistances au conducteur et de fonctions de sécurité, y compris l'assistance à la conduite sur autoroute.

Genesis Motors Canada

Genesis Motors Canada, dont le siège social est situé à Markham en Ontario, assure la distribution, la mise en marché et le service des véhicules Genesis au Canada grâce à un réseau de 30 agences de distribution. Genesis est une toute nouvelle marque automobile mondiale de grand luxe offrant les standards les plus élevés en matière de performance, de design et d'innovation. Genesis offre une gamme de véhicules incluant la berline sport G70, la berline exécutive G80, la berline porte-étendard G90 et le véhicule utilitaire sport GV80. Tous les véhicules Genesis vendus au Canada sont offerts à un prix tout compris, incluant le service de voiturier Genesis à domicile pour la vente et le service, les entretiens réguliers gratuits, une garantie complète, et plus encore. Visitez www.Genesis.ca pour en savoir davantage.

