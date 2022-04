« Drake est une icône canadienne, et nous sommes un détaillant canadien emblématique; il s'agit de la combinaison parfaite », déclare Gwennaëlle Varnier, vice-présidente, Produits de beauté de prestige, Pharmaprix. « Depuis qu'il a filmé un vidéoclip dans une de nos succursales, nous cherchons des façons de travailler ensemble à nouveau. Drake comprend ce que Pharmaprix signifie pour les amateurs de beauté, et ensemble, nous pouvons offrir un produit exclusif et excitant à ses admirateurs et à nos clients. »

Pharmaprix continue de faire croitre l'un des plus importants départements de produits de beauté du pays en élargissant son offre de nouvelles marques dans toutes les catégories, et en offrant à ses clients une vaste sélection de produits de beauté.

« Ce n'est qu'un exemple des nouvelles marques que nous lançons », poursuit Gwennaëlle. « Que ce soit avec des collections de cosmétiques tendance, en offrant des gammes de produits de beauté plus soucieux de l'environnement ou grâce à des marques de beauté émergentes à l'échelle mondiale, nous construisons notre département afin d'être la destination de choix pour les amateurs de beauté. »

« Drake et moi sommes tous deux emballés et honorés que Better World Fragrance House soit maintenant disponible là où nous avons tant magasiné étant enfants », déclare Matte Babel, chef de marque chez DreamCrew. « Le fait que ce lancement nous remémore des souvenirs d'enfances confirme que nous avons trouvé le partenaire idéal. »

La collection de Better World Fragrance House comprend :

Carby Musk - Musc. Construit différemment de tout autre fragrance, Carby Musk a été développé avec la technologie Trail Air, ce qui signifie qu'il est fait pour rester dans l'air plus longtemps. La superposition de muscs sucrés, poudreux et veloutés avec des muscs floraux doux, ambrés et des connotations marines en fait un produit incroyablement unique.

- Construit différemment de tout autre fragrance, a été développé avec la technologie Trail Air, ce qui signifie qu'il est fait pour rester dans l'air plus longtemps. La superposition de muscs sucrés, poudreux et veloutés avec des muscs floraux doux, ambrés et des connotations marines en fait un produit incroyablement unique. Sweeter Tings - Oriental gourmand. Un parfum nostalgique et addictif offrant des subtilités de confort et de bienveillance. Les agrumes italiens soutenus par des bois précieux provenant d'Haïti et d'Amérique du Nord, combinés au floral de la rose et de l'iris d' Europe témoignent d'un lien intime entre une histoire et un parfum.

- Un parfum nostalgique et addictif offrant des subtilités de confort et de bienveillance. Les agrumes italiens soutenus par des bois précieux provenant d'Haïti et d'Amérique du Nord, combinés au floral de la rose et de l'iris d' témoignent d'un lien intime entre une histoire et un parfum. Williamsburg Sleepover - Musc boisé floral . Cette fragrance lumineuse capture l'essence d'un jardin urbain sous des lumières tamisées. Les roses rouges, les bois blonds succulents et les ambres chaleureux et lumineux se combinent pour raconter une histoire alliant liberté et sensualité. Les plantations de patchouli d'Indonésie et les champs d'ylang-ylang de Madagascar émettent confiance et intimité pour séduire avec une chandelle.

- . Cette fragrance lumineuse capture l'essence d'un jardin urbain sous des lumières tamisées. Les roses rouges, les bois blonds succulents et les ambres chaleureux et lumineux se combinent pour raconter une histoire alliant liberté et sensualité. Les plantations de patchouli d'Indonésie et les champs d'ylang-ylang de émettent confiance et intimité pour séduire avec une chandelle. Muskoka - Bois oriental. La brume magique du bois de Guaiac, des clous de girofle et du bois de santal précieux capture parfaitement la chaleur d'un feu de bois qui brûle lentement et des braises dorées. Cette fragrance chaleureuse et boisée imite la sensation de confort, de bien-être et de feu de camp.

- La brume magique du bois de Guaiac, des clous de girofle et du bois de santal précieux capture parfaitement la chaleur d'un feu de bois qui brûle lentement et des braises dorées. Cette fragrance chaleureuse et boisée imite la sensation de confort, de bien-être et de feu de camp. Good Thoughts - Floral. Les oranges brésiliennes, les sapins canadiens, les roses de Bulgarie et le bois de santal australien créent un bouquet floral riche entouré d'une fraîcheur vive et éclatante pour un parfum captivant et positif.

Pour obtenir la liste des magasins qui offrent la gamme, visitez le site https://www1.pharmaprix.ca/fr/beauty/bwfh

À propos de Pharmaprix.

Shoppers Drug Mart Inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les plus de 1 300 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec). De plus, la société, à titre de propriétaire-exploitant de 43 établissements Wellwise détenus par Shoppers Drug MartMC et d'un site Web de commerce électronique, Wellwise.ca, est le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient la plateforme en ligne de Cannabis médical de ShoppersMC pour la vente de cannabis médical, le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients ainsi que MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée. Shoppers Drug Mart est une division indépendante et unique de Les Compagnies Loblaw Limitée.

À propos de Better World Fragrance House (BWFH) :

La relation de Drake avec les parfums est profondément intime. Pendant des années, Drake a utilisé les parfums, sur la route partout dans le monde pour améliorer son environnement immédiat avec de la familiarité et du confort. Son expérience a incité l'idée d'un « monde meilleur » par le parfum. Fondée en 2021, Better World Fragrance House est une expression de ce lien, une manifestation physique des souvenirs. Le parfum unique Carby Musk est une chandelle au soya qui contient des notes de douces connotations florales, ambrées et marines avec la technologie Trail Air. La collection permanente évoque l'émotion, la passion et la direction, et comprend Williamsburg Sleepover⁠, Sweeter Tings⁠, Good Thoughts⁠ et Muskoka. Un marqueur doré ajoute la touche finale avec la possibilité de personnaliser chaque chandelle, pour vous exprimer de façon artistique ou pour créer le cadeau parfait.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée

Renseignements: Relations avec les médias : Relations publiques de Loblaw, [email protected]