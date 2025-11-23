La FTQ exige le retrait immédiat du projet de loi no 3

QUÉBEC, le 23 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), à quelques jours de la commission parlementaire sur le projet de loi no 3 faussement appelé projet de loi sur la transparence syndicale, lance un appel à la mobilisation pour contrer la dérive du gouvernement de François Legault. Avec ses projets de loi antidémocratique, ce gouvernement s'attaque au fondement même des relations de travail, de la paix industrielle qui ont fait du Québec une société où il y a un équilibre entre les revendications des travailleurs et travailleuses et le pouvoir du patronat.

« À un an des élections, ce gouvernement ‒ détesté par la population ‒ se cherche depuis des mois des boucs émissaires pour remonter dans les sondages. Le bilan de la CAQ est catastrophique. Alors que le Québec est en crise; itinérance, logement, crise en santé, perte d'emplois. François Legault et ses ministres tentent de justifier leurs échecs en accusant les personnes immigrantes, la communauté musulmane, les médecins et, en bonus, les syndicats. C'est odieux et, si ce n'était pas si pathétique, nous pourrions en rire. Le projet de loi no 3 s'inscrit dans une dérive autoritaire pour éliminer les contre-pouvoirs et limiter la portée des droits et libertés de la personne. Le projet de loi doit passer à la déchiqueteuse », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« Ce gouvernement en panique tente de bâillonner la société civile qui ose le contester. Mais ça n'arrivera pas, jamais la FTQ et ses syndicats affiliés ne resteront silencieux face à ce gouvernement qui n'écoute que ses amis du patronat. Les gouvernements, peu importe leurs couleurs, n'ont pas à se mêler de la gouvernance des organisations syndicales. Les syndicats appartiennent aux travailleurs et travailleuses, pas aux politiciens frustrés qui rejettent le dialogue social », ajoute le secrétaire général, Denis Bolduc.

« Vivement les prochaines élections afin qu'on se débarrasse de la CAQ. Il est mensonger de prétendre que nos organisations manquent de transparence et qu'elles ne sont pas démocratiques et, cela, le gouvernement et le ministre du Travail, Jean Boulet, qui est un avocat patronal, le savent très bien. Par ailleurs, on se demande bien ce que les associations patronales invitées par la CAQ à la commission parlementaire font dans ce dossier alors qu'il s'agit d'un projet de loi qui concerne exclusivement les organisations syndicales ? Dans les faits, on connait la réponse. Il s'agit d'un projet de loi patronal. Si nous étions cyniques, nous pourrions dire que le jupon de la CAQ dépasse, mais force est de constater que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de jupon. La conclusion est simple; soit ce gouvernement est incompétent, soit il est malhonnête », concluent les leaders syndicaux.

