La FTQ-Construction convoque ses directeurs pour s'assurer qu'une telle situation n'arrive plus

MONTRÉAL, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - La FTQ-Construction est présentement en consultation avec ses conseillers juridiques afin d'étudier les mesures et les solutions qui peuvent être mises en place en pareille situation. La FTQ-Construction annonce la tenue d'une réunion extraordinaire de tous les directeurs de ses 17 sections locales, mardi. Suite à cette réunion, le syndicat va mettre ses énergies à élaborer un plan d'action pour s'assurer que plus jamais une telle situation ne se reproduise.

À propos de la FTQ-Construction

La FTQ-Construction représente plus de 85 000 travailleurs et travailleuses de la construction. Avec une représentation de plus de 43 %, elle est la plus importante organisation syndicale de l'industrie de la construction au Québec.

www.ftqconstruction.org

SOURCE FTQ-Construction

Renseignements: Philippe Lapointe, conseiller aux communications, Cell. : 514-914-0316