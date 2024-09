1er colloque des RSS de la FTQ-Construction - Une grande première en matière de santé et sécurité du travail en construction

MONTRÉAL, le 8 sept. 2024 /CNW/ - C'est avec beaucoup de fierté que la FTQ-Construction a tenu hier un grand colloque dédié aux responsables en santé et sécurité du travail (RSS), à Laval. Près d'une centaine de RSS provenant des quatre coins du Québec ont répondu à l'appel pour entendre des allocutions d'invité.e.s de marque, dont Magali Picard, présidente de la FTQ et Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

La présence des RSS sur les chantiers de construction fait partie des mécanismes de prévention mis en place en 2023, afin de répondre aux besoins de la réforme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), par l'entremise de travailleurs et de travailleuses formé.e.s pour favoriser la prise en charge de la santé et la sécurité sur les chantiers. Pendant 40 ans, la FTQ-Construction a revendiqué leur présence sur les chantiers, c'est pourquoi ce grand colloque des RSS marquait de façon symbolique un énorme gain pour l'organisation et surtout, pour les travailleurs et les travailleuses de l'industrie.

« Depuis leur entrée sur les chantiers, les RSS ont eu un impact positif sur la santé et la sécurité du travail dans l'industrie de la construction, mais la route est encore longue! C'est pourquoi il est primordial de bien accompagner et former les RSS en place afin de les soutenir dans leur rôle essentiel sur les chantiers », affirme Éric Boisjoly, directeur général de la FTQ-Construction.

La première édition du colloque dédié aux RSS fut un véritable succès. Les participant.e.s ont pu entendre Magali Picard aborder l'importance de la présence des RSS sur les chantiers et la menace à la santé et la sécurité du travail causée par la montée des droites. Un panel de discussion avec le ministre du Travail, Jean Boulet, a également captivé l'audience et suscité de nombreuses questions concrètes sur l'industrie. Parmi les autres allocutions de l'événement, on a pu entendre Dr. Georges, psychologue et conférencier, qui a abordé les risques psychosociaux liés au travail, ainsi qu'Annie Landry, directrice du service de santé et sécurité à la FTQ, sur l'action syndicale en prévention.

La FTQ-Construction représente plus de 90 000 travailleurs et travailleuses de la construction. Avec une représentation de 44 %, elle est la plus importante organisation syndicale de l'industrie de la construction au Québec.

