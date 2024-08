La FTQ célèbre la Fierté à Montréal et Québec : À nous l'arc-en-ciel !

MONTRÉAL, le 5 août 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et son comité sur la diversité sexuelle, corporelle et de genre sont fiers d'annoncer leur participation aux festivités de la Fierté à Montréal et à Québec. Ces événements incontournables célèbrent la diversité et l'inclusion, nécessaires pour un avenir inspirant et équitable.

La FTQ prendra part au défilé de la Fierté à Montréal le 11 août prochain. « Nous défilerons en portant fièrement les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous sommes là pour montrer notre soutien aux communautés 2SLGBTQIA+. La lutte contre les inégalités, l'intimidation et la stigmatisation est dans l'ADN du mouvement syndical. Nous militons pour un monde où chaque personne, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, puisse travailler et - surtout - vivre dans la dignité et le respect », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

À nous l'arc-en-ciel !

La thématique du défilé de cette année À nous l'arc-en-ciel ! est un cri du cœur inspiré des manifestations pour la reconnaissance et le respect des droits des communautés 2SLGBTQIA+. Cette réappropriation de l'arc-en-ciel symbolise un avenir prometteur auquel toutes et tous ont droit.

Journée communautaire de la Fierté de Québec

En plus de sa présence à Montréal, la FTQ participera à la journée communautaire de la Fierté de Québec le samedi 31 août 2024 sur la rue Saint-Jean. « Ce rassemblement est une occasion de plus pour la FTQ de démontrer son engagement envers l'égalité et la lutte contre la discrimination dans les milieux de travail et au-delà. Nous voulons rappeler que plusieurs de nos membres sont issus de la communauté 2SLGBTQIA+ et que leur inclusion et leurs droits sont essentiels pour notre organisation », ajoute le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

La FTQ invite tous ses membres et ses syndicats affiliés à se joindre à ces célébrations avec fierté et solidarité. Par notre présence, nous envoyons un message clair : le monde syndical est aux côtés des communautés 2SLGBTQIA+ pour un avenir plus ouvert et intègre.

Pour plus d'informations sur les événements, visitez le site de la FTQ : https://ftq.qc.ca/fierte2024/.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Nellie Brière, 514 649-7755, [email protected]