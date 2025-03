La FSE-CSQ lance une campagne publicitaire pour contrer la violence à l'endroit des profs

QUÉBEC, le 17 mars 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles, mise de l'avant par le ministère de l'Éducation du Québec, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) lance une campagne publicitaire à la radio pour sensibiliser la population à la problématique de la violence et des incivilités en milieu scolaire à l'endroit du personnel enseignant. Celle-ci débute aujourd'hui et sera diffusée aux quatre coins du Québec pendant deux semaines.

« La violence fait des victimes dans nos écoles. Pour la contrer, on a tous un rôle à jouer », rappellent les deux versions de la publicité. Chacune met en évidence les conséquences néfastes des situations de violence et d'incivilités sur la santé mentale des enseignants. La violence prend différents visages, que ce soit du harcèlement ou des coups physiques infligés par un jeune en situation de crise.

Pour Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ, « la violence et les incivilités sont un fléau dans nos écoles et nos centres; elles font partie des raisons qui poussent nos enseignantes et enseignants à abandonner la profession. Malheureusement, elles sont trop souvent banalisées par les directions, faute de moyens et de ressources. Il est temps de miser sur un climat de travail sain qui prend soin de notre monde, et c'est tous ensemble qu'on va y arriver ».

Les publicités sont disponibles à l'écoute en cliquant les liens ci-dessous :

La violence fait des victimes dans les écoles

La violence n'est jamais banale

Profil de la FSE-CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

