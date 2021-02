La FSE (CSQ) distribue du popcorn devant l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Soufflés par la décision du gouvernement de compenser les pertes liées à la vente de popcorn dans les cinémas, des enseignantes et enseignants de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) ont distribué symboliquement du popcorn devant l'Assemblée nationale pour exprimer leur indignation face au manque de ressources en éducation qui aurait dû être priorisée par le gouvernement. La mascotte Ed, fan des profs était présente pour l'occasion.

« On peut sérieusement se questionner sur les priorités d'un gouvernement qui trouve aussi rapidement le financement nécessaire pour régler la saga du popcorn dans les cinémas, mais qui a les poches presque vides quand on parle d'ajouter des services aux élèves en difficulté et d'améliorer les conditions d'apprentissage dans les écoles. Qu'on se le dise, ni les élèves, ni les profs ne sont compensés pour les manques dans les services disponibles. Les enveloppes sont insuffisantes, et le délestage est pratique courante dans nos milieux qui peinent à attirer et à retenir leur monde en raison des conditions de travail difficiles. Il est temps pour le premier ministre de faire de l'ordre dans ses priorités, car nous refusons de jouer dans ce mauvais film. En éducation, il faut changer de scénario maintenant! » a fait savoir Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

Rappelons que le personnel enseignant, en négociation depuis plus d'un an, réclame notamment des améliorations significatives dans son quotidien et dans les services aux élèves en difficulté. Il exige aussi un allègement de la tâche, de meilleurs salaires, de meilleures conditions d'entrée dans la profession et moins de précarité.

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

