La Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec se joint au SCFP

MONTRÉAL, le 20 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ) lance un processus pour se joindre au Syndicat canadien de la fonction publique. La FTPQ regroupe près de 1000 membres répartis dans la majorité des régions du Québec. Fondée en 2009 par des salarié.e.s qui souhaitaient changer la façon de faire du syndicalisme dans le milieu préhospitalier, la FTPQ a bâti ses fondations sur des valeurs telles que l'équité, la transparence et la solidarité.

« Dans le contexte de la réorganisation majeure des soins préhospitaliers d'urgence qui se prépare, nous faisons face à de nombreux défis. Nous sommes heureux de désormais pouvoir mener ces batailles importantes avec l'aide d'une organisation comme le SCFP », déclare Benoit Cowell, président de la FTPQ.

Pour Marc Ranger, directeur québécois du SCFP, il ne fait aucun doute que la Fraternité sera bien accueillie au SCFP : « Le SCFP et la FTPQ sont en première ligne de plusieurs luttes pour la qualité des soins santé et mènent des combats similaires pour la valorisation des emplois du réseau. »

La dimension humaine d'un syndicat de proximité comme la FTPQ, combinée aux ressources et à l'expertise d'une organisation comme le SCFP, rend cette alliance extrêmement enthousiasmante pour les membres, les militants et militantes, ainsi que les employé.e.s des deux organisations.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/