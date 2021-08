La francophonie mondiale se mobilise pour les droits des personnes LGBTQI : la décolonisation au cœur des discussions de la première conférence internationale d'Égides.

MONTRÉAL, le 6 août 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le pays entame un processus d'introspection majeur suite aux découvertes des corps des enfants et sépultures non identifiées entourant les anciens pensionnats autochtones canadiens, la décolonisation est au cœur des discussions. Ces enjeux ont aussi été au cœur des débats lors de la conférence d'Égides « Vivre l'égalité et les diversités dans la francophonie : culture, santé, sécurité », ayant pour but de faire le point sur les droits des personnes LGBTQI. En particulier, Chamindra Weerawardhana Ph. D. et Marianne Chbat, Ph. D. se sont penchées sur l'approche décoloniale et intersectionnelle dans les contextes des peuples autochtones au Canada, et son importance dans la lutte mondiale pour les droits des personnes LGBTQI.

Du 30 juin au 2 juillet 2021 a eu lieu la première édition de la conférence internationale francophone organisée par Égides, le premier réseau LGBTQI international francophone, en partenariat avec le Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités de l'Université de Genève et la Ville de Genève. Pendant 3 jours, expertes et experts, activistes et représentantes et représentants d'organisations internationales et instances publiques se sont rencontrés pour discuter d'enjeux entourant les droits des personnes LGBTQI, mais surtout pour partager des pistes de solution concrètes pour la mobilisation et le changement. Réunissant près de 40 intervenantes et intervenants du nord et du sud, cette rencontre a permis d'établir un état des lieux essentiel des droits des personnes LGBTQI dans la francophonie mondiale, soulevant les défis de mobilisation, de ressources et de visibilité des mouvements francophones.

Jeune organisation dynamique en plein développement, Égides aura à cœur de tirer toutes les leçons et apprentissages de ces trois jours d'échange d'expériences et de connaissances autour des enjeux de culture, de santé et de sécurité touchant les personnes LGBTQI dans la francophonie mondiale. Le succès de cette conférence, la seconde du genre après la Conférence francophone de Montréal en 2017, constitue un signe encourageant de la mobilisation internationale des activistes, et un jalon crucial vers la convergence des luttes portées par les mouvements francophones pour les droits des personnes LGBTQI. Il ne s'agit que d'un premier pas pour Égides, qui aura à cœur de continuer son rôle de mobilisation internationale pour des mouvements plus forts dans toute leur diversité.

Un document d'analyse sera produit dans les prochains mois, identifiant en particulier dans une feuille de route les priorités de mobilisation, de programmation et de plaidoyer qui viendront soutenir les actions des membres de l'Alliance. L'approche féministe et décoloniale, valeur fondamentale d'Égides, demeurera au cœur d'une stratégie flexible et adaptable aux contextes variés dans lesquels opèrent les organisations LGBTQI à travers le monde francophone.

En plus de la contribution des coorganisateurs, l'événement a été rendu possible grâce à la participation financière du Gouvernement du Québec, de Montréal International, du Canton de Genève, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France ainsi que de Wallonie-Bruxelles International.

À propos des coorganisateurs

Égides est une organisation internationale démocratique gérée par et pour les communautés LGBTQI francophones au niveau international. Dévouée à créer des espaces sécuritaires et inclusifs, des lieux de dialogue et de représentation, elle a pour principe de travailler de concert avec les communautés qu'elle a pour mandat de soutenir, et ce, dans le respect des réalités propres à chaque communauté et à chaque pays. www.egides.org

