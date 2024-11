Montréal accueillera 350 activistes LGBTQI lors d'une conférence internationale francophone majeure en août 2025

MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Du 31 juillet au 3 août 2025, Montréal accueillera la 3e conférence internationale d'Égides, l'Alliance internationale francophone pour l'égalité et les diversités. Pour l'occasion, 350 activistes, universitaires, chercheur•euse•s, artistes, représentant•e•s gouvernemental•e•s et institutionnel•le•s et philanthropes provenant de plus d'une trentaine de pays sont attendu•e•s en personne, en plus de 450 personnes en ligne. Il s'agit de l'un des plus importants espaces de convergence en français pour les communautés LGBTQI au niveau mondial.

Affiche de la conférence internationale LGBTQI francophone 2025 d'Égides (Groupe CNW/Alliance internationale francophone pour l’égalité et les diversités)

La conférence s'inscrit dans le cadre du Festival Fierté Montréal, le rassemblement LGBTQI le plus grand de la francophonie, et aura pour thématique « Horizons LGBTQI francophones : transmettre, célébrer et préparer demain ». Elle se distingue par son ampleur et sa portée : des ateliers, des panels et des performances artistiques offriront une plateforme pour des discussions enrichissantes et des perspectives variées, mettant en lumière les réalités vécues par les communautés LGBTQI dans les différentes régions francophones du monde.

« Au niveau mondial, seulement 1 % du financement dédié aux communautés LGBTQI va dans les pays et territoires francophones. Cela a des impacts sur la participation des francophones dans les espaces internationaux, mais également sur la connaissance et la transmission des réalités vécues par nos communautés. C'est pour cela qu'il était important de créer un événement dédié pour se rencontrer et écrire ces histoires-là. » explique Stéphanie Palancade, responsable de la Mobilisation Internationale chez Égides et coordonnatrice de la conférence.

« Avec ses 5 ans d'existence, Égides est unique en son genre : il s'agit du plus grand réseau francophone LGBTQI au monde ! Cette conférence à Montréal se veut une expérience collective d'exception, un moment crucial pour rallier l'engagement des alliés et assurer la pérennité des mouvements LGBTQI. » affirme Michaël Arnaud, directeur général d'Égides.

Michaël Arnaud enchaine : « Le moment est aussi crucial. Avec la montée en puissance du conservatisme et du mouvement anti-genre mondial - extrêmement bien organisé et financé -, nous sommes témoins de reculs des droits inquiétants dans le monde francophone. Juste en 2024, pas moins de 5 pays francophones ont annoncé vouloir criminaliser les relations entre personnes de même sexe, ou renforcer leurs législations discriminatoires déjà existantes. Nous assistons à une augmentation de la violence, contre les activistes francophones et leurs organisations, dans un contexte de rétrécissement des espaces civiques. Notre conférence sera aussi un espace pour que les activistes francophones puissent partager leurs histoires de lutte, et converger dans une mobilisation qui est aujourd'hui plus urgente et nécessaire que jamais auparavant! »

« Nous sommes ravi•e•s d'accueillir des centaines de personnes se mobilisant pour le bien-être des communautés LGBTQI de partout dans la francophonie dans le cadre du Festival Fierté Montréal 2025 et de contribuer ainsi à l'avancement des droits de nos communautés au niveau international » a exprimé Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal.

La conférence aura lieu en mode hybride, mais c'est Montréal qui accueillera la partie présentielle ainsi que l'assemblée générale des membres d'Égides, un important moment démocratique pour le mouvement LGBTQI francophone. Il s'agit d'un retour aux sources, puisque c'est à Montréal qu'a été lancé en 2019 ce réseau international qu'est Égides.

Les inscriptions pour participer à la conférence en présentiel sont maintenant ouvertes, et ce jusqu'au 31 janvier. Nous invitons les personnes intéressées à s'inscrire via le site www.conference.egides.org.

Cette conférence est rendue possible grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec et de Tourisme Montréal.

