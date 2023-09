MONTRÉAL, le 21 sept. 2023 /CNW/ - La Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) salue les démarches menées par les professeur·es de la Faculté d'éducation de l'Université McGill, regroupés au sein de l'Association Mcgillienne des professeur·es d'éducation (AMPE), qui vient de présenter une requête au Tribunal administratif du travail pour être accréditée afin de négocier les conditions de travail de ses membres.

La FQPPU affirme son appui le plus ferme et enthousiaste à ces professeur·es qui luttent pour protéger et défendre la culture d'enseignement et de recherche de leur faculté, aspirent collectivement à davantage d'équité et à une plus grande diversité de leur communauté, et souhaitent - de façon très légitime - pouvoir participer pleinement à une gouvernance plus collégiale, reposant sur une culture de la transparence et de l'équité. Le soutien d'une écrasante majorité des professeur·es d'éducation de l'Université McGill à l'AMPE témoigne bien de leur désir d'œuvrer de manière solidaire à améliorer leurs conditions de travail et à se donner des conditions favorables pour mener au mieux la mission d'intérêt public qu'ils et elles poursuivent.

« La négociation collective est un droit fondamental », affirme la professeure Madeleine Pastinelli, présidente de la FQPPU. « Nous espérons que l'Université McGill prendra acte de la volonté de ses professeur·es et reconnaîtra la légitimité de leur démarche sans délai ni contestation inutiles ». Rappelons que McGill a engagé une longue et couteuse bataille juridique pour empêcher l'accréditation du syndicat des professeur·es de sa Faculté de droit. Le Tribunal administratif du travail n'a pas retenu les arguments de l'Université et a accrédité le syndicat en 2022. La FQPPU se réjouit de voir les professeur·es d'éducation de l'Université McGill emboiter le pas de leurs collègues de la Faculté de droit en devenant la deuxième faculté à former une unité d'accréditation syndicale, et tient à les féliciter chaudement de leurs démarches et à les assurer de son appui.

