La FQCQ réaffirme son engagement contre la cyberintimidation

BOIS-DES-FILION, QC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Depuis près de deux ans, une campagne de cyberintimidation et de diffamation est menée par un petit groupe à l'encontre de la Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ), de ses administrateurs, de son directeur général et des administrateurs des clubs quads. Cette attitude génère un climat toxique au sein de la communauté des quadistes et va à l'encontre des valeurs de respect et de civisme que la Fédération défend.

En réponse à cette campagne d'intimidation, le directeur général de la FQCQ a déposé, personnellement, une demande introductive d'instance auprès de la Cour supérieure du Québec, district judiciaire de Terrebonne, pour harcèlement et diffamation. Cette démarche s'ajoute à la procédure en diffamation déjà déposée par la FQCQ. Dans ce contexte, la Fédération appuie pleinement son directeur général dans cette action.

La FQCQ tient à réaffirmer que sa communauté est composée de passionnés de quad, respectueux et dévoués. Les agissements répréhensibles, démontrés dans les dernières années et ayant obligé la FQCQ et son directeur général à prendre les recours susmentionnés, ne sont en aucun cas représentatif des quadistes ni des valeurs de la Fédération.

La Fédération ne tolérera aucune forme d'intimidation, que ce soit à l'encontre de son personnel, de ses administrateurs, de ses bénévoles ou de ses membres. Elle croit fermement que la pratique du quad doit se faire dans un environnement sain, sécuritaire et respectueux, où le dialogue et le débat d'idées se font toujours dans la vérité et le respect.

À PROPOS DE LA FQCQ

La Fédération Québécoise des Clubs Quad regroupe 102 clubs à travers le Québec, représentant près de 50 000 membres. Responsable de l'aménagement et de l'entretien de plus de 25 000 km de sentiers interconnectés, elle constitue un acteur incontournable du développement récréotouristique, économique et environnemental lié au quad au Québec.

SOURCE FEDERATION QUEBECOISE DES CLUBS QUADS (FQCQ)

Source : Fédération Québécoise des Clubs Quads, 514-252-3050 poste 2231, [email protected]