Grand Jamboree QuébéQuad 2025 : la plus grande célébration du quad au Québec

BOIS-DES-FILION, QC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) est heureuse d'annoncer le Grand Jamboree QuébéQuad 2025, qui se tiendra à l'Hôtel du Domaine de Thetford du 2 au 5 octobre 2025. Organisé en partenariat avec le Club Quad Amiante, cet événement marquera les 40ᵉ anniversaires de la FQCQ et réunira des centaines de passionnés de quad pour une fin de semaine festive, sportive et rassembleuse.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS, SUR ET HORS DES SENTIERS

Avec sa programmation diversifiée et immersive, le Grand Jamboree QuébéQuad 2025 s'impose comme le rendez-vous de l'année pour les adeptes de quad.

Dès le jeudi 2 octobre, les participants sont invités à s'installer à l'Hôtel du Domaine, profiter du Noah Spa, des installations sportives et de la nature environnante avant le coup d'envoi officiel.

Le vendredi 3 octobre, l'Allée des quadistes permettra de tester plus de 20 véhicules offerts par les grands manufacturiers. Le public pourra également découvrir une exposition de commerçants et d'artisans locaux ainsi que rencontrer les participantes du Rallye Roses des Sables et assister à leurs ateliers de mécanique.

Samedi 4 octobre, le point culminant du week-end sera le Poker Rallye National. Les participants parcourront les plus beaux sentiers de la région, à l'apogée des couleurs automnales. La randonnée sera suivie d'un souper banquet et du spectacle du légendaire Boogie Wonder Band, ouvert à tous à l'achat d'un billet de 60 $.

Le dimanche 5 octobre, des activités libres permettront de prolonger l'expérience : randonnées quad vers les anciennes mines, sorties au Festival des couleurs et au Verger Custeau, ou encore une visite du musée Minéro retraçant l'histoire minière de Thetford.

À PROPOS DE LA FQCQ

La Fédération Québécoise des Clubs Quad regroupe 103 clubs à travers le Québec, représentant près de 50 000 membres. Responsable de l'aménagement et de l'entretien de plus de 25 000 km de sentiers interconnectés, elle constitue un acteur incontournable du développement récréotouristique, économique et environnemental lié au quad au Québec.

SOURCE FEDERATION QUEBECOISE DES CLUBS QUADS (FQCQ)

Contact média : Vincent Mercier, Flanagan Relations publiques, (514) 713-7397, [email protected]