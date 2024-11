La FPPC dénonce le gel d'embauche dans les cégeps alors que l'incertitude persiste

MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - À la suite de l'annonce d'un gel d'embauche du personnel administratif dans le réseau collégial, Éric Cyr, président de la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) déplore cette décision qui affectera les services ainsi que l'incertitude persistante.

« Le 25 octobre dernier, le ministère nous a convoqués pour nous annoncer ce gel d'embauche aux lourdes conséquences. L'idée même qu'il n'y aurait pas d'impact sur les services n'est rien de plus qu'une chimère! Ça aurait été la moindre des choses de pouvoir identifier les services professionnels qui seront touchés, mais malheureusement, on ne nous a donné aucune réponse précise. Ça démontre toute la méconnaissance du travail qui se fait dans nos établissements. », a commenté Éric Cyr.

Hausse des effectifs étudiants

Alors que nous vivons une augmentation historique des étudiantes et des étudiants inscrits au collégial, et que tout indique que cette augmentation se poursuivra dans les prochaines années, le gel de recrutement externe de personnel administratif annoncé par le gouvernement touchera potentiellement un grand nombre de postes de personnel professionnel, de personnel de soutien et de personnel cadre dans tous les cégeps du Québec. « Même si on ne nous communique aucun détail précis, plus on constate la nature réelle du gel décrété par le gouvernement, plus on se rend compte que, s'il perdure, ce gel viendra grandement affecter et précariser le fonctionnement des cégeps du Québec », affirme Éric Cyr, président de la FPPC-CSQ, qui réclame donc la fin rapide de ce gel qui arrive à un bien mauvais moment pour le réseau.

En effet, alors que le taux de roulement de personnel professionnel demeure élevé, voilà qu'un gel d'embauche empêche les cégeps de remplacer les personnes qui quitteront leur emploi, peu importe la raison. « Alors que plusieurs postes sont déjà vacants, leur nombre va rapidement augmenter dans les prochains mois chez le personnel qui n'offre pas de services directs aux étudiants. Cela aura pour effet d'aggraver la surcharge de travail pour les personnes toujours en place, avec les conséquences que l'on connait : épuisement professionnel, augmentation des absences et des départs, ruptures de services, etc. », de poursuivre M. Cyr.

Postes administratifs - Déjà trop peu de personnes professionnelles

Le nombre de personnes professionnelles qui occupent chacune des catégories d'emplois administratifs dans un cégep est très peu élevé. Elles possèdent généralement une expertise pointue dans leur domaine. Leurs départs laisseront de grands trous dans le fonctionnement des institutions collégiales. Ces personnes professionnelles, ce sont notamment les analystes spécialisés en informatique, qui travaillent à la stabilité et à la sécurité des réseaux, les comptables, qui travaillent à la bonne gestion des budgets et des approvisionnements, les spécialistes en procédés administratifs, notamment responsables de l'élaboration des horaires de cours, les conseillères et les conseillers en ressources matérielles, qui travaillent aux projets de rénovation et de construction, les conseillères et les conseillers en communications, qui travaillent à l'information scolaire et à la vitalité des réseaux d'information de la communauté collégiale, les conseillères et les conseillers pédagogiques, qui travaillent à l'évaluation et à la mise à jour des programmes d'études, qui conseillent la direction et soutiennent les enseignants, qui offrent de la formation pédagogique, qui sont les expertes et experts de plusieurs processus internes touchant la qualité des programmes d'études.

Pour la FPPC, l'opacité du gouvernement concernant l'ampleur du gel actuel donne l'impression qu'il mesure mal l'impact majeur qu'il aura sur les cégeps et sur nos membres. Par exemple, le gel d'embauche pourrait freiner la recherche collégiale et le fonctionnement des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) qui soutiennent l'économie régionale. « Présentement, l'information précise n'est même pas disponible pour nos membres qui travaillent souvent dans l'ombre et qui deviennent une cible facile en temps de coupes budgétaires. Malheureusement, la multiplication des postes vacants révélera rapidement toute l'importance de leur travail, car ces personnes ne donnent peut-être pas de services directs aux étudiantes et aux étudiants, mais leur absence aura un impact très direct. Il faut donc éviter ces conséquences et rapidement en finir avec ce gel. », de conclure M. Cyr.

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente près de 75 % du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 2 100 professionnelles et professionnels répartis dans 38 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

SOURCE Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ)

Renseignements: Étienne Richer, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 581 983-6130, Courriel : [email protected]