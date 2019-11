La FPPC-CSQ, fière de souligner la contribution exceptionnelle du personnel professionnel des cégeps

MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW/ - La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), est fière de souligner la Semaine du personnel professionnel qui se tient du 18 au 22 novembre 2019 sur le thème « Professionnel et essentiel pour le réseau collégial ».

La présidente de la FPPC-CSQ, Suzanne Tousignant, soutient que ce thème tombe à point alors que s'enclenchent les négociations pour le renouvellement des conventions collectives des travailleuses et travailleurs du secteur public.

« Le moment est certainement propice pour rappeler l'apport essentiel du travail effectué par le personnel professionnel. Les professionnelles et les professionnels occupent des emplois stratégiques dans nos établissements d'enseignement. Ils interviennent tant auprès des directions et du personnel-cadre qu'auprès des autres personnels dont les enseignantes et enseignants, ainsi qu'auprès des étudiantes et étudiants », rappelle Suzanne Tousignant.

Une présence dans tous les départements et services

Cette dernière précise que le personnel professionnel intervient dans toutes les sphères d'activités des cégeps : administration, service informatique, ressources humaines, services des programmes et du développement pédagogique, formation continue, services aux entreprises, reconnaissance des acquis et des compétences, sans oublier tous les services offerts aux étudiantes et aux étudiants.

« Il est évident que nos cégeps ne rayonneraient pas autant dans leur milieu et à travers le monde sans l'apport essentiel de ces femmes et de ces hommes qui font partie du personnel professionnel. »

Un personnel essentiel

En cette Semaine du personnel professionnel des cégeps, la présidente de la FPPC-CSQ espère sincèrement que la partie patronale passera aux actes lors de la prochaine négociation en investissant les sommes nécessaires afin de reconnaître à sa juste valeur toute l'expertise des professionnelles et professionnels essentiels à la réussite de notre réseau d'enseignement supérieur. « Il est temps de mettre en place les mesures nécessaires pour leur assurer des emplois de qualité et attrayants qu'ils attendent depuis trop longtemps », conclut Suzanne Tousignant.

Profil de la FPPC-CSQ

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente les deux tiers du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 1 300 professionnelles et professionnels répartis dans 35 syndicats. Elle regroupe exclusivement du personnel professionnel de cégep.

