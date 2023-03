HALIFAX, NS, le 30 mars 2023 /CNW/ - Voici une déclaration de Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale, en réponse à la publication du rapport final de la Commission des pertes massives:

« Les membres de la GRC qui ont répondu à cet incident sans précédent et en constante évolution ont fait preuve de courage et de professionnalisme face à une situation horrible et sans précédent en fonction des informations, de l'équipement et des ressources dont ils disposaient. Cela a été reconnu par la Commission dans le rapport d'aujourd'hui. Comme nous l'avons vu trop souvent ces derniers temps, nos membres et tous les policiers mettent leur vie et leur sécurité en jeu chaque jour pour protéger leurs voisins et ils méritent notre respect et notre gratitude, tout comme leurs familles. Ils effectuent un travail exceptionnel chaque jour dans les communautés qu'ils desservent.

Nous remercions les commissaires pour leur travail tout au long de cette commission longue et difficile. Nous remercions et reconnaissons également nos membres qui ont participé honnêtement et sincèrement malgré le défi de le faire.

Nous continuons de pleurer avec les familles des disparus et avec tous les Néo-Écossais, y compris nos membres, qui sont encore profondément touchés. Nous réfléchissons et nous souvenons également de la perte dévastatrice de Heidi Stevenson et des blessures subies par Chad Morrison, tout en protégeant leur communauté.

Nous sommes tous changés à jamais. »

À propos de la Fédération de la police nationale

La Fédération de la police nationale (FPN) représente environ 20 000 membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au pays et à l'étranger. Il s'agit du plus grand organisme de relations de travail dans la police au Canada et du deuxième en importance en Amérique du Nord. Nous nous concentrons sur l'amélioration de la sécurité publique au Canada pour nos membres et tous les Canadiens en préconisant l'investissement dans les services de police et d'autres soutiens et services connexes. Cela comprend la demande de ressources, d'équipement et de financement nécessaires pour une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie des collectivités grandes ou petites que la GRC sert, partout au Canada.

Pour en savoir plus: https://npf-fpn.com/

FPN: LinkedIn, Facebook, Twitter, and Instagram

SOURCE Fédération de la police nationale

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Fabrice de Dongo, Gestionnaire, Relations avec les médias, [email protected], (647) 274-7118; Sarah Kavanagh, Coordonnatrice, Relations avec les médias, [email protected], (604) 842-6864