TORONTO, le 23 mai 2024 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), une entreprise mondiale de services professionnels de premier plan, a publié sa mise à jour du printemps 2024 sur le marché canadien de l'assurance. Publié pour appuyer l'engagement continu d'Aon à aider les clients canadiens à prendre de meilleures décisions en matière de gestion du risque et de programmes d'assurance, le rapport constate qu'une forte concurrence au sein du marché canadien de l'assurance crée un marché plus favorable à l'acheteur. La concurrence revient au moment où les assureurs cherchent des occasions de croissance en mettant l'accent sur les risques performants. L'appétit pour la croissance devrait s'étendre et évoluer avec la concurrence que se livrent les assureurs pour conserver et développer leur position sur le marché.

« Dans l'ensemble, il y a une expansion de la capacité et de l'appétit, ce qui indique que le marché est en train de muter vers un environnement plus compétitif. Toutefois, l'accent mis sur la sélection des risques continue de prévaloir, les assureurs s'efforçant de maintenir leur rentabilité », a déclaré Catherine Lanctôt, vice-présidente principale et directrice nationale, Groupe des Services Financiers chez Aon. « La souscription reste disciplinée et la différenciation des risques continue d'être une priorité absolue, les souscripteurs s'appuyant de plus en plus sur les données, les observations et les outils analytiques, notamment la modélisation, pour favoriser la prise de décision. »

D'autres résultats importants sont à noter :

Alors que les entreprises cherchent à gérer la volatilité de leurs programmes d'assurance, on observe une dynamique sur le marché des solutions de rechange pour la gestion du risque, comme les solutions paramétriques, les programmes d'assurance structurés et les captives.





De nombreux assureurs sont revenus à des positions rentables en 2023, ce qui a entraîné une saine concurrence sur le marché.





Les assureurs gèrent le rendement de leur portefeuille en sélectionnant soigneusement les risques et en engageant leurs capacités de manière stratégique, ce qui met en évidence l'importance pour les assurés de disposer de renseignements solides et de qualité sur les risques.





Les marchés londoniens cherchent à diversifier leurs portefeuilles mondiaux et investir au Canada est perçu comme un choix avantageux en raison du risque modéré de survenu d'événements catastrophiques.





À la suite de la restructuration de leurs portefeuilles, la plupart des assureurs nationaux ciblent le secteur de la fabrication comme segment de croissance, ce qui réduit les ambitions de croissance et les rétentions.





En 2023, les pertes économiques mondiales sont estimées à 380 milliards de dollars alors que les pertes assurées mondiales s'élèvent à 118 milliards de dollars, créant ainsi un déficit mondial de couverture de 69 pour cent.

À propos d'Aon

Aon plc (NYSE : AON) existe pour contribuer à une meilleure prise de décisions afin de protéger et d'enrichir la vie des gens dans le monde entier. Grâce à des observations analytiques exploitables, à une expertise en matière de capital de risque et de capital humain intégrée mondialement, et à des solutions adaptées localement, nos employés apportent aux clients de plus de 120 pays et entités souveraines la clarté et la confiance nécessaires pour prendre de meilleures décisions en matière de risques et de main-d'œuvre, ce qui contribue à protéger et à développer leurs activités.

Contact média

Alexandre Daudelin

[email protected]

+1 514-967-9330

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1632623/Aon_Logo.jpg

SOURCE Aon plc