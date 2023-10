TORONTO, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Vertu Capital est heureuse d'annoncer que sa fondatrice et associée directrice, Lisa Melchior, a été nommée l'une des personnalités féminines les plus influentes au Canada : elle figure parmi les 100 femmes les plus influentes en 2023, selon le Réseau des femmes exécutives (WXN).

Mme Melchior, la première femme à avoir fondé une société de capital-investissement au Canada, est accompagnée de dirigeantes de divers secteurs et activités, dont des activistes, des artistes et des entrepreneures afin d'être reconnue pour son travail de pionnière qui a brisé des frontières et inspiré la prochaine génération.

« Je suis extrêmement honorée d'être reconnue avec un groupe aussi inspirant de dirigeantes. Il ne manque certainement pas de femmes intelligentes, audacieuses et déterminées qui sont prêtes à incarner le changement qu'elles veulent voir », a déclaré Mme Melchior. « Lorsque j'ai fondé Vertu, il était important pour moi de montrer à la prochaine génération de femmes que nous pouvions faire les choses différemment et réussir. »

En mars 2023, Mme Melchior a été reconnue par l'Association canadienne du capital de risque et d'investissement (ACCRI), qui lui a décerné son premier prix Femme d'accomplissement pour son « impact important en innovation et en création de valeur » et sa contribution significative à l'« amélioration de la mixité dans le secteur et au-delà ».

À propos de Vertu Capital

Vertu Capital est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises technologiques mondiales à fort potentiel en mettant l'accent sur les entreprises de logiciels. La mission de Vertu consiste à s'associer à des équipes de direction d'entreprises en expansion à l'avant-garde du marché pour accélérer et soutenir la prochaine étape de leur parcours de croissance. L'équipe de Vertu apporte des décennies d'expérience dans le domaine, des pratiques exemplaires, des stratégies de création de valeur exploitables et un réseau profond pour ses placements en portefeuille. En 2023, Vertu a fermé son premier fonds, Vertu Partners Fund I, avec plus de 300 millions de dollars d'actifs sous gestion provenant d'un large éventail d'investisseurs institutionnels de grande qualité. Vertu a des bureaux à Toronto et à Montréal. Pour en savoir plus, consultez le site de Vertu Capital à www.vertucapital.ca.

À propos de WXN

Le Réseau des femmes exécutives (WXN), un organisme axé sur ses membres, est l'organisme numéro un en Amérique du Nord qui est le seul à propulser et à souligner de façon significative l'avancement des femmes professionnelles à tous les niveaux, dans tous les secteurs et de tous âges. WXN procure cet avancement au moyen de formations, d'événements, de mentorat, de réseautage et de programmes de prix et de reconnaissance pour les membres et les partenaires. WXN exerce ses activités au Canada et aux États-Unis.

