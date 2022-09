MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW/ - La Fondation Y des femmes de Montréal est heureuse de dévoiler l'identité des lauréates du Prix Femmes de mérite 2022 . Ce prix met en lumière des femmes qui, par leur engagement et leurs réalisations, génèrent un impact positif et durable dans la société. Sept prix sont remis cette année dans autant de sphères d'activité, en plus de trois prix spéciaux. Les lauréates seront honorées lors d'un événement unique qui se déroulera le jeudi 27 octobre 2022 au Marché Bonsecours, sous la co-présidence d'honneur de Sophie Banford, associée, directrice générale et éditrice de KO Média et de Théo Dupuis-Carbonneau, cheffe de contenu beauté et directrice beauté chez ELLE Québec & ELLE Canada.

Décerné chaque année depuis 1994, le Prix Femmes de mérite honore des femmes qui, par leur ambition et leur implication dans la communauté, font une réelle différence. Il a également une précieuse valeur sociale ajoutée, puisqu'il vise à appuyer le Y des femmes, dont la mission est de contribuer à bâtir un avenir meilleur pour les femmes, les filles, les personnes de genres divers et leurs familles. Cette mission s'est par ailleurs avérée encore plus importante au cours des dernières années, alors que la pandémie a contribué à accentuer les inégalités et les violences de genre.

« Parce que je suis convaincue que nous toutes avons le pouvoir de construire une société plus juste et plus solidaire, j'ai accepté avec empressement de me joindre à la Fondation Y des femmes pour célébrer l'engagement féminin », a déclaré Mme Sophie Banford, associée, directrice générale et éditrice de KO Média.

Une soixantaine de candidatures toutes plus inspirantes les unes que les autres ont été soumises dans les sept catégories. Un jury de cinq personnes a eu la difficile tâche de choisir quelles seraient les lauréates pour cette année.

Le Prix Femmes de mérite 2022 sera remis aux lauréates suivantes :

Catégorie Affaires et entrepreneuriat : Suzanne Pringle , avocate, Pringle & Associés

, avocate, Pringle & Associés Catégorie Arts, culture et design : Talia Leos , artiste holistique et gestionnaire en loisirs

, artiste holistique et gestionnaire en loisirs Catégorie Engagement social et environnemental : Carla Beauvais , entrepreneure sociale, consultante et chroniqueuse

, entrepreneure sociale, consultante et chroniqueuse Catégorie Information et éducation : Nawel Lafioune, doctorante, génie de la construction, École de technologie supérieure - ÉTS

Catégorie Recherche et innovation : Dr. Morag Park , directrice, Institut du cancer Rosalind et Morris Goodman , Université McGill

, directrice, Institut du cancer Rosalind et , Université McGill Catégorie Services publics : Dr. Caroline Quach , pédiatre infectiologue et microbiologiste, CHU Sainte-Justine

, pédiatre infectiologue et microbiologiste, CHU Sainte-Justine Catégorie Sport, santé et mieux-être : Marie Josée Bettez, directrice générale, Déjouer les allergies

De plus, trois prix spéciaux (sous nomination) seront remis, dans les catégories Réalisation, Inspiration et Coup de cœur du Y des femmes de Montréal. Ils iront à :

Andrée Ruffo, ex-juge au tribunal de la Protection de la jeunesse du Québec, pour la catégorie Réalisation

Nakuset, directrice du foyer pour femmes autochtones de Montréal, dans la catégorie Inspiration

Suzanne Bossé, participante du Y des femmes de Montréal, dans la catégorie Coup de cœur Y des femmes de Montréal.

Chacune des lauréates du Prix Femmes de mérite deviendra ambassadrice du Y des femmes de Montréal et de sa Fondation, poursuivant ainsi son engagement afin de continuer à bâtir un meilleur avenir pour les femmes, les filles et les personnes de la diversité de genre de Montréal.

« Cette année, le thème de l'événement est de partir à la rencontre de l'humain.e. Nous sommes fières de pouvoir offrir aux convives une expérience originale qui mise sur les rencontres et les échanges », a mentionné Isabelle Lajeunesse, directrice générale de la Fondation Y des femmes de Montréal.

Prix Femmes de mérite et Prix Inspirationnelle : un événement repensé pour célébrer l'ambition et le leadership féminin

Cette année, le Prix Femmes de mérite sera remis dans le cadre d'un événement unique qui vise à célébrer l'engagement et le leadership au féminin, toutes générations confondues, au cours duquel seront également remis les Prix Inspirationnelle . Cet événement réimaginé, au concept inspirant et interactif, permettra à 500 personnes passionnées qui composent, soutiennent et construisent la toile du leadership féminin de reconnecter.

Cet événement se déroulera le jeudi 27 octobre 2022, de 8 h 30 à 13 h 30 au Marché Bonsecours, et offrira plusieurs activités de réseautage organisé qui ajouteront à la richesse des échanges. Un tarif préférentiel est offert aux moins de 30 ans. Plus d'informations sont disponibles sur le site de la Fondation Y des femmes de Montréal .

Le Prix Femmes de mérite est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires : KO Média, Bell Canada et L'Oréal Canada.

À propos de la Fondation Y des femmes de Montréal

La Fondation Y des femmes de Montréal a été créée en 1995 et appuie la réalisation de la mission du Y des femmes de Montréal à bâtir un avenir meilleur pour les femmes, les filles et leurs familles. Elle est une alliée indispensable en matière de soutien financier et de rayonnement pour l'organisme et contribue à en faire une référence incontournable pour que les femmes et les filles puissent contribuer à la société à la mesure de leurs capacités.

SOURCE Fondation Y des femmes

Renseignements: Simon Falardeau, 514 755-5831, [email protected]