TORONTO, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation Trillium de l'Ontario (FTO) marque son 40e anniversaire d'octroi de subventions en Ontario.

Formée le 17 novembre 1982 par le gouvernement de l'Ontario, la Fondation Trillium de l'Ontario (FTO) a été établie pour financer des services sociaux importants dans les communautés. Au cours de sa première année, la FTO a octroyé 15 millions $ à 15 organismes. Et grâce à l'engagement continu du gouvernement, les subventions de la FTO continuent d'appuyer le secteur sans but lucratif ainsi que de renforcer le tissu social et économique de l'Ontario. Au cours des 40 dernières années, la FTO a investi plus de 2,6 milliards $ dans plus de 28 000 subventions afin de bâtir des communautés saines et dynamiques.

Le concept de la FTO est né d'un effort de collaboration entre le secteur sans but lucratif et le ministère du Tourisme et des Loisirs de l'Ontario afin d'appuyer directement le travail crucial des organismes sans but lucratif. Après de nombreuses années d'octroi de subventions, le gouvernement de l'Ontario et la FTO ont cerné une occasion d'avoir un impact sur un plus grand nombre de personnes ainsi que de répondre davantage aux besoins des communautés en élargissant le mandat de la FTO. Aujourd'hui, plus de 100 millions $ par année sont investis dans plusieurs secteurs. Découvrez-en davantage sur les 40 ans d'impact de la FTO.

Types de subventions financées

Les subventions de la FTO appuient le travail crucial des organismes sans but lucratif engagés à améliorer le bien-être des Ontariens.

Citations

« Le travail de la Fondation Trillium de l' Ontario fait une différence positive et durable dans la vie des personnes et des familles de la province. Notre gouvernement est fier de travailler avec la FTO et ses partenaires communautaires locaux pour créer un héritage durable dans tout l'Ontario. Nous les remercions pour les 40 ans passés à bâtir des communautés plus fortes ainsi qu'à contribuer à la croissance économique et sociétale de notre province. » Neil Lumsden , ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport.

« Les organismes sans but lucratif jouent un rôle crucial dans nos communautés, en offrant des programmes et des services essentiels, ainsi qu'en répondant aux besoins de leurs communautés. Merci à notre bailleur de fonds, le gouvernement de l' Ontario , pour son soutien continu au secteur sans but lucratif de notre province, alors que nous contribuons à bâtir des communautés saines et dynamiques. » Matthew Bondy , président du conseil d'administration, Fondation Trillium de l' Ontario .

« À l'occasion du 40e anniversaire de la FTO, nous célébrons les contributions d'innombrables organismes sans but lucratif d'hier et d'aujourd'hui. Je célèbre également les milliers de bénévoles et d'employés de la FTO qui se sont engagés passionnément à renforcer les communautés. Merci au gouvernement de l' Ontario dont l'engagement continu envers le secteur sans but lucratif rend cela possible. C'est un honneur de faire partie de cet organisme qui investit dans la vision de tant d'organismes et a un impact durable sur les communautés. » Katharine Bambrick , chef de la direction, Fondation Trillium de l' Ontario .

Pour célébrer ses quatre décennies d'octroi de subventions, la FTO partagera tout au long de l'année des histoires, des souvenirs et des faits saillants dans le cadre de sa campagne #40Moments. Partagez un souvenir et apprenez-en davantage sur les 40 ans d'impact de la FTO!

Dans le cadre des célébrations de la FTO, quelques-uns des sites les plus emblématiques de l'Ontario s'illuminent aux couleurs verte et jaune de la FTO : les chutes du Niagara et le Big Nickel de Sudbury le 17 novembre 2022, et la Tour CN le 18 novembre 2022.

Faits en bref

La Fondation Trillium de l' Ontario (FTO) est un organisme du gouvernement de l' Ontario ayant pour mission de bâtir des communautés saines et dynamiques partout en Ontario . Le principal bailleur de fonds de la FTO est le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport; elle reçoit également du financement du ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires.

