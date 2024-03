Tous les profits seront versés à la recherche sur le cancer au Canada

TORONTO, le 6 mars 2024 /CNW/ - La Fondation Terry Fox fait à nouveau équipe avec le populaire acteur canadien Ryan Reynolds pour le lancement de son t-shirt annuel de La Course Terry Fox offert en série limitée. Cette année, le vêtement affiche les mots de Terry, #QuoiQuilArrive, en hommage à la détermination inébranlable dont il a fait preuve pendant son emblématique Marathon de l'espoir de 1980, et ce, peu importe les défis et les circonstances qui se présentaient à lui.

Le t-shirt annuel de la course Terry Fox 2024, lancé en partenariat avec Ryan Reynolds, porte le slogan #Quoiquilarrive, soulignant la détermination inébranlable de Terry, quels que soient les défis ou les circonstances, lorsqu'il a couru son emblématique Marathon de l'Espoir en 1980. (Groupe CNW/The Terry Fox Foundation)

« Étant originaire de Vancouver, je suis particulièrement attaché à La Course Terry Fox et je suis très heureux de pouvoir de nouveau m'associer avec La Fondation Terry Fox pour participer au lancement du t-shirt de cette année, en soutien à cette importante cause, déclare l'acteur Ryan Reynolds. Je sais que la force et la persévérance de Terry sont encore aujourd'hui une source d'inspiration, pour moi comme pour des millions de Canadiennes et de Canadiens. »

À compter d'aujourd'hui, les gens du pays peuvent acheter le t-shirt en série limitée #QuoiQuilArrive sur le site Web de La Fondation Terry Fox . L'objectif cette année est de faire du t-shirt un rappel des qualités qu'incarnait Terry, soit la force, le courage et la persévérance, dans le but d'inspirer les Canadiennes et les Canadiens à adopter ces valeurs dans leur propre vie. Les t-shirts, produits par adidas, sont offerts en différentes tailles et styles, et leurs prix sont de 25 $ (manches courtes), 35 $ (manches longues) et 40 $ (t-shirt à usage sportif).

« L'histoire de Terry et l'influence qu'il a eue sur la recherche sur le cancer demeurent une source d'inspiration pour les Canadiennes et les Canadiens partout dans le monde, dont près de 4 millions participent à La Course Terry Fox chaque année, explique Denise Dias, vice-présidente, Marketing et communications, à La Fondation Terry Fox. La réponse sans précédent de la population à notre campagne #CherTerry de l'an dernier a donné lieu à une édition annuelle de La Course Terry Fox qui a battu tous les records. »

À compter du 12 avril, soit le jour même où Terry entamait son Marathon de l'espoir en 1980, les Canadiennes et les Canadiens pourront s'inscrire et commencer à collecter des fonds en vue de La Course Terry Fox 2024, qui se tiendra le 15 septembre prochain. Visitez le site terryfox.org pour en savoir plus ou pour commander le t-shirt en série limitée de cette année, #QuoiQuilArrive, avant que nos stocks soient écoulés. Tous les profits seront versés directement à la recherche sur le cancer dans tout le Canada.

Le cancer demeure la principale cause de mortalité au Canada. On prévoit que deux personnes sur cinq recevront un diagnostic de cancer dans leur vie. Par ailleurs, au cours des quarante dernières années, soit depuis le Marathon de l'espoir de Terry, la recherche scientifique a permis d'améliorer considérablement les diagnostics, les traitements et les résultats en matière de cancer.

À propos de La Fondation Terry Fox

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique, tout en recueillant des fonds essentiels à la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, La Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement des communautés, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'élèves dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds d'un bout à l'autre du pays.

Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités ont été inspirés par l'héritage durable laissé par Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, La Fondation Terry Fox a recueilli plus de 900 millions de dollars et financé 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens. Visitez le site terryfox.org pour obtenir plus d'information et pour savoir comment vous pouvez aider le Marathon de l'espoir de Terry à franchir la ligne d'arrivée.

