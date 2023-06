Le président de la fondation, François Laporte, souligne l'importance de ce soutien financier pour faire avancer la recherche sur le cancer au Canada

LAVAL, QC, le 13 juin 2023 /CNW/ - La Fondation Teamsters Canada a aujourd'hui concrétisé son soutien à la recherche sur le cancer en remettant un don de 20 000 $ au Centre de Cancer Segal, une institution de renom dans le domaine de la recherche et du traitement du cancer au Canada.

« Ce don va bien au-delà du soutien financier », a déclaré le président de Teamsters Canada et de la Fondation, François Laporte. « Ce don représente notre engagement envers le bien-être des collectivités, et notre volonté de contribuer à la recherche qui améliore les soins aux patients atteints de cancer à travers tout le pays. »

Le Centre de Cancer Segal, avec son approche spécialisée et humaine des soins aux patients, a établi des collaborations avec divers groupes de recherche tant au Canada que dans le monde entier. Il crée un environnement de recherche novateur et avancé qui améliore constamment les connaissances et les options de traitement du cancer à l'échelle mondiale.

« Le cancer affecte des millions de Canadiens, y compris un grand nombre de membres et leurs familles », a ajouté Guillaume Richard, Directeur de la Fondation. « En soutenant le Centre de Cancer Segal, nous faisons un pas important vers une meilleure compréhension et un meilleur traitement de cette maladie dévastatrice. »

Le don de la Fondation Teamsters Canada aidera à financer la recherche de pointe effectuée par le Centre de Cancer Segal. Cela inclut le développement de nouvelles thérapies, l'exploration de voies de traitement innovantes, ainsi que le soutien aux patients et à leurs familles tout au long du processus de traitement. Ce soutien contribuera à maximiser l'impact du Centre sur les soins aux patients et la recherche en oncologie.

Teamsters Canada et ses affiliés sont solidaires dans un but commun : appuyer les collectivités! En 2018, le président de Teamsters Canada, François Laporte, a lancé la Fondation Teamsters Canada pour mieux structurer l'action caritative des Teamsters et offrir une nouvelle voie pour lever des fonds et soutenir des œuvres charitables.

