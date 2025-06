TORONTO, le 23 juin 2025 /CNW/ - La Fondation Starbucks a annoncé aujourd'hui qu'elle fait un don de plus d'un million de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens par l'entremise de son programme de subventions locales. Les organismes sont choisis au moyen de nominations par les partenaires (employés) Starbucks. Cette année, le programme profite à un nombre record de 425 organismes de bienfaisance à l'échelle du Canada.

La Fondation Starbucks invite chaque année les partenaires Starbucks Canada à nommer des organismes de bienfaisance locaux qui recevront un soutien philanthropique dans le cadre du programme de subventions locales. Ces subventions visent à s'attaquer aux causes qui tiennent à cœur aux partenaires dans leur collectivité, notamment la lutte contre la faim et l'itinérance, le soutien aux familles, l'accompagnement des jeunes et la responsabilité environnementale. Le programme, qui en est maintenant à sa sixième année, a battu des records avec plus de 7 000 partenaires du Canada ayant soumis des nominations en 2025.

Commencer avec les partenaires et redonner aux collectivités locales

Chez Starbucks, nos partenaires concrétisent les liens que nous établissons au quotidien afin de produire un véritable effet sur la communauté. Grâce aux subventions locales, nous célébrons cet effet en soutenant les organismes locaux qui leur tiennent le plus à cœur. Des grands centres urbains aux villes éloignées, de l'envoi d'aliments aux banques alimentaires au soutien des initiatives de la communauté 2ELGBTQI+ en passant par l'aide aux personnes en situation d'itinérance, le programme de subventions locales aide les organismes de bienfaisance locaux à rejoindre les personnes qui en ont le plus besoin.

« Chez Starbucks Canada, nous croyons au pouvoir de la communauté et à l'incidence incroyable que nos partenaires au tablier vert peuvent avoir lorsqu'ils se sentent reconnus et soutenus, a déclaré Lori Digulla, vice-présidente principale et directrice générale de Starbucks Canada. Grâce au programme de subventions locales de la Fondation Starbucks, nous permettons à nos partenaires de proposer un nombre record d'organismes de bienfaisance partout au pays. Cet investissement d'un million de dollars témoigne de notre profond engagement à créer un changement significatif, d'une communauté à l'autre, inspiré par nos partenaires. »

La semaine dernière, Starbucks a rassemblé plus de 14 000 leaders de magasin en Amérique du Nord à l'occasion de l'événement Expérience de leadership 2025 pour accélérer son plan Redevenir Starbucks. En gardant à l'esprit la communauté, Sara Kelly, vice-présidente principale, chef de la direction des partenaires, Starbucks Corporation, y a annoncé l'incidence des subventions de cette année. « La dernière ronde de subventions a donné lieu à 56 000 nominations de la part de partenaires de partout en Amérique du Nord; 85 % de nos cafés ayant au moins une nomination. Chez Starbucks, il ne s'agit jamais uniquement de café; nous faisons partie des collectivités que nous servons. »

Améliorer les collectivités canadiennes

Avec des centaines de milliers de gens d'ici qui visitent des cafés chaque jour, il est de la responsabilité de Starbucks d'apporter une contribution positive aux collectivités où elle mène ses activités, et ce, d'un océan à l'autre. Le programme des subventions locales encourage par ailleurs les partenaires à contribuer localement de façon soutenue en faisant du bénévolat toute l'année auprès de leur collectivité.

Voici ce que ces subventions signifient pour certains organismes de bienfaisance locaux choisis par les partenaires.

« Nous apprécions sincèrement l'engagement de la Fondation Starbucks à aider les personnes dans le besoin. Des programmes comme les subventions locales nous permettent de continuer à offrir un soutien d'urgence, des repas chauds et nutritifs ainsi que des services complets essentiels aux personnes en situation d'itinérance à Ottawa. Un soutien comme celui-ci nourrit les corps, stimule l'âme et favorise l'espoir », a déclaré Peter Tilley, directeur général, La Mission d'Ottawa.

« Grâce au soutien de la Fondation Starbucks, un plus grand nombre de jeunes en situation d'adversité profiteront toute leur vie d'une relation stable et engagée avec un adulte, ce qui est le facteur le plus courant pour les enfants qui réussissent, a déclaré Jill Zelmanovits, présidente et cheffe de la direction, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada. Nous sommes reconnaissants que 10 agences de Grands Frères Grandes Sœurs partout au Canada puissent aider encore plus d'enfants et de jeunes grâce au mentorat. Merci aux plus de 70 partenaires Starbucks au Canada qui ont proposé notre candidature pour une subvention locale. »

« Le programme de subventions locales de la Fondation Starbucks témoigne du pouvoir du partenariat et de la compassion. Grâce à ce soutien, nous pouvons continuer de répondre aux besoins croissants et offrir à notre collectivité des aliments nutritifs et culturellement adaptés. Il est réconfortant de savoir que les entreprises partenaires comme Starbucks se sont engagées à bâtir des collectivités plus fortes et plus équitables », a déclaré Julie Lejeune, directrice générale, Fort York Food Bank.

