Ce prix reconnaît l'excellence des créateurs de musique noirs partout au Canada

TORONTO, le 18 janv. 2023 /CNW/ - La Fondation SOCAN est ravie d'annoncer les récipiendaires de la troisième édition des Prix SiriusXM de la musique Noire canadienne : Adria Kain , AHI, Desarae Dee , Nonso Amadi et Zach Zoya .

Le Prix SiriusXM de la musique Noire canadienne a été créé afin de reconnaître et de célébrer le mérite artistique des créateurs de musique noirs dans tous les genres musicaux. Cette année, SiriusXM Canada a doublé son soutien au prix, les cinq lauréats sélectionnés recevant chacun une bourse de 10 000 $ pour soutenir le développement de leur carrière.

Gagnants du Prix de la musique Noire Canadienne – Janvier 2023 - Crédit image : Fondation SOCAN (Groupe CNW/Fondation SOCAN)

« Quel honneur de participer à la mise en valeur des créateurs noirs. Toutes les soumissions étaient incroyables et le jury a eu la tâche la plus difficile à ce jour », a déclaré Keziah Myers, directrice générale de ADVANCE Music Canada et présidente du jury. « J'ai découvert des auteurs et des compositeurs que je ne connaissais pas et j'ai tout de suite eu envie d'en savoir plus sur leurs projets, ce qui m'a incité à réfléchir aux moyens de les faire connaître au sein de l'industrie et de leur offrir davantage de débouchés. Félicitations aux gagnants! » Keziah Myers faisait partie du comité de la Fondation SOCAN qui a créé le Prix de la musique Noire canadienne en plus de faire partie du jury depuis sa création.

Cette année, le Prix a reçu un nombre record de candidatures d'artistes de tout le Canada dans une multitude de genres musicaux. Les gagnants ont été sélectionnés par un jury et un conseil consultatif composé d'éminents artistes noirs et de leaders du secteur. Les membres du jury sont Keziah Myers (directrice générale d'Advance), Nicolas Ouellet (animateur radio à Radio-Canada), Lord Quest (responsable des relations créatives pour la musique noire à la SOCAN), Marika Siewert (artiste) et Wayne Samuels (président et chef de la direction de Wired Management Inc).

« Nous sommes très fiers d'aider à donner vie à ce programme pour une troisième année et de doubler le montant de la bourse offerte à ces gagnants incroyablement talentueux qui l'ont pleinement mérité », a déclaré Michelle Mearns, vice-présidente de la programmation et des opérations chez SiriusXM Canada. « SiriusXM s'engage à soutenir les artistes noirs canadiens et j'ai hâte de voir ce que ces artistes vont créer dans le futur. »

Des informations supplémentaires sur les gagnants du Prix SiriusXM de la musique Noire canadienne sont disponibles ci-dessous. Les photos de presse des cinq gagnants sont disponibles ici .

Des mentions spéciales accompagnées d'une bourse de 1000 $ ont également été décernées à City Fidelia , Haley Smalls , Leila Day , Promise et Shreez . Les photos de presse des récipiendaires d'une mention spéciale sont disponibles ici .

Pour plus d'information sur la Fondation SOCAN et ses programmes, consultez le fondationsocan.ca

Profils des gagnants du Prix SiriusXM de la musique Noire canadienne :

Adria Kain est une artiste basée à Toronto qui a bâti sa réputation sur son partage d'expériences vécues honnêtes et sans ambages à travers des mélodies soul et un lyrisme qui invite à la réflexion. Elle faisait partie de la cohorte de Remix Project qui nous a également donné Daniel Daley (DVSN) et Jessie Reyez. Son registre de voix impressionnant est aussi impressionnant que son ton et son talent, ce qui lui a valu les éloges de médias influents tels que Complex, Fader et la CBC. Le premier album d'Adria, When Flowers Bloom , lui a valu une nomination au Prix Polaris et son émouvante interprétation de sa chanson « Only With Time » pour COLORS a époustouflé des personnalités comme TI, Lena Waithe, Rapsody et Joe Budden.

Avec une voix « comme du gravier sur de la soie », l'auteur-compositeur-interprète AHI, né à Brampton, a appris à équilibrer la puissance de son instrument dans un paysage coloré de textes bien ficelés, de rythmes entraînants et de mélodies accrocheuses, ce qui l'a propulsé au premier rang de la scène folk roots contemporaine. Classé sur les palmarès de Spotify, Apple Music et Amazon, il a également donné des prestations sur les ondes de CBS ainsi que dans le cadre des célèbres Tiny Desk Concerts de NPR en plus de tourner à travers le monde en compagnie de Mandy Moore et de Milow pour son plus récent projet studio, Prospect , cumulant au passage plus de 60 millions d'écoutes partout à travers le monde. L'album a valu à AHI sa deuxième nomination aux JUNO dans la catégorie Album roots contemporain de l'année et sa toute première nomination au Prix Polaris, prouvant hors de tout doute qu'il est l'une des nouvelles voix les plus excitantes du Canada.

Desarae Dee est une pianiste et polyinstrumentiste de Toronto qui a fait des vagues importantes dans l'industrie musicale canadienne en tant qu'artiste de fusion instrumentale depuis 2014. Connue comme la « reine des "vibes" de Toronto », ses sonorités passionnantes et pleines de sens combinent de manière unique la foi, l'âme, la vulnérabilité et l'équilibre divin. Desarae est forte d'une imposante feuille de route incluant 21 simples et quatre projets au cours des huit dernières années, des tournées régionales, la « Une » de la liste de lecture Fresh Finds Jazz de Spotify grâce à son simple « Care For You », la « Une » des listes de lecture Jazz Night On The List Spotify + Apple Music de NPR Music avec son simple « Meditation », une couverture médiatique nationale et internationale et des passages à la radio, en plus d'avoir terminé dans le Top 100 du concours CBC Music Searchlight 2022. Elle continue d'être une figure de proue de la musique instrumentale et d'être une pionnière pour toutes les musiciennes noires actuelles et futures au Canada.

Nonso Amadi est un auteur-compositeur-interprète et producteur de musique afro-R&B et soul originaire du Nigeria. Nonso s'est transformé en globe-trotter sonore après s'être installé au Canada, ce qui l'a inspiré à fusionner l'âme et le rythme de l'afrobeats avec les textures douces et modernes du R&B. Avec plus de 100 millions de diffusions en continu à ce jour, Nonso s'impose comme un parolier texturé en constante évolution capable de traduire l'alte, l'afro-fusion et le hip-hop à travers sa démarche de conteur R&B comme en fait foi son EP Free paru en 2019 sur lequel on participé les grands noms de l'afrobeats Simi et Mr Eazi. Nonso enregistre actuellement son premier album complet avec le soutien de Universal Music Canada et il est plus déterminé que jamais à faire preuve de l'étendue de son talent créatif.

En quelques années seulement, le rappeur Zach Zoya est devenu une figure centrale de la foisonnante scène musicale de Montréal. Ayant grandi dans le Québec rural, il a appris l'anglais en absorbant les sonorités hip-hop, R&B et soul américaines. Sa passion pour la création et l'interprétation musicale l'ont motivé à poursuivre une carrière dans le domaine. En 2019, il a signé une entente avec Universal Music Canada et a commencé à collaborer avec certains des plus grands producteurs du pays pour son premier EP, Spectrum , qui a été encensé par la critique et reçu plusieurs nominations à divers prix. Avec la sortie de son deuxième EP, No Love Is Ever Wasted en 2022, Zach a connu deux succès consécutifs au Top 40 radiophonique a été désigné « Trending Artist on the Rise » sur YouTube en plus de recevoir trois nominations au Gala Dynastie Awards 2022.

À propos de la Fondation SOCAN

Fondée en 1992, la Fondation SOCAN se consacre à l'épanouissement de la création musicale et à promouvoir une meilleure compréhension du rôle des créateurs de musique dans notre société. La Fondation SOCAN fait partie du Groupe SOCAN et est dirigée par son propre conseil d'administration composé d'auteurs, de compositeurs et d'éditeurs de musique reflétant la diversité des musiques de concert et populaires ainsi que la diversité linguistique et géographique du Canada. www.fondationsocan.ca

La Foundation SOCAN:

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et propose de la musique sans publicité, des débats et événements sportifs de premier plan et en direct, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions et des débats et divertissements exclusifs. SiriusXM est disponible dans les véhicules de tous les grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les appareils mobiles et tous les appareils connectés via l'appli SXM. Pour plus d'information, visitez le siriusxm.ca/fr.

Suivez SiriusXM Canada sur Facebook, facebook.com/siriusxmcanada , sur Twitter, @siriusxmcanada, sur Instagram, @siriusxmcanada , et sur YouTube, youtube.com/siriusxmcanada.

Les radios et accessoires SiriusXM sont disponibles chez de nombreux détaillants canadiens et en ligne sur SiriusXM. En outre, SiriusXM Music for Business fournit de la musique sans publicité à une variété d'entreprises. SiriusXM est également l'un des principaux fournisseurs de services pour véhicules connectés, donnant aux clients l'accès à une série de services de sûreté, de sécurité et de commodité, notamment la notification automatique d'accident, l'assistance à la récupération d'un véhicule volé, l'assistance routière améliorée et la navigation étape par étape.

SiriusXM Canada a été désignée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada 13 années de suite et est actuellement membre du Club Platine.

