OTTAWA, ON, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Un trop grand nombre de jeunes Canadien.ne.s se sentent isolé.e.s lors de leur transition vers le marché du travail après leurs études. La Fondation Rideau Hall (FRH) sait que les organismes jeunesse travaillent activement à aplanir les obstacles à l'apprentissage ainsi qu'à élargir les horizons des jeunes apprenant.e.s et des collectivités en favorisant des occasions d'apprentissage équitables et novatrices. Elle est donc heureuse d'annoncer qu'elle subventionnera de nouveaux projets en appui à ce travail par l'intermédiaire du programme Catapulte Canada.

« La vision de Catapulte Canada est que chaque jeune au pays puisse non seulement établir et atteindre ses propres objectifs d'apprentissage et de carrière, mais aussi acquérir les compétences nécessaires pour participer pleinement à la vie communautaire et tracer son propre parcours professionnel », explique Teresa Marques, présidente et directrice générale de la FRH. « Nous savons que notre plan est ambitieux et que, pour y parvenir, nous aurons besoin du soutien d'un réseau dynamique d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif proposant partout au pays des programmes d'apprentissage novateurs qui répondent aux besoins des jeunes desservis. »

Grâce à un partenariat avec la Fondation Azrieli, la Barrett Family Foundation et le programme fédéral Droit au but, un financement de 4,4 M$ est maintenant disponible dans deux fonds distincts :

Fonds général Tous les projets doivent répondre à la mission de Catapulte Canada . Les projets doivent être d'une durée maximale de 12 mois et se terminer avant le 28 février 2025. Un montant de 25 000 $ à 150 000 $ sera octroyé par projet retenu. Seuls les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes sans but lucratif incorporés sont admissibles.

Le fonds pour nouveaux arrivants, réfugié.e.s et jeunes « NEET » Les projets doivent précisément s'adresser aux nouveaux arrivants - notamment les réfugié.e.s et les jeunes qui vivent des difficultés en raison d'un traumatisme passé - de même qu'aux jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEET ). Les projets doivent être d'une durée maximale de 24 mois et se terminer avant le 28 février 2026. Un montant de 25 000 $ à 200 000 $ sera octroyé par projet retenu. Seuls les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes sans but lucratif incorporés sont admissibles. La priorité sera donnée aux organismes de petite et de moyenne taille dont le budget de fonctionnement annuel est inférieur à 5 M$.



La FRH aspire à financer de multiples projets Catapulte partout au pays. Les organismes récipiendaires deviendront membres du réseau Catapulte, qui se consacre à faire rayonner les projets, les apprentissages et les pratiques prometteuses, ainsi qu'à mettre en œuvre une stratégie élargie de diffusion des connaissances pour informer l'ensemble du secteur. Toutes les demandes doivent être soumises via le portail des subventions d'ici le 10 décembre 2023 :

https://rideauhallfoundation.my.site.com/s/?language=fr

« Jusqu'à présent, dans le cadre de Catapulte Canada, la FRH a versé plus de 9 millions de dollars à 48 projets qui encouragent des jeunes de partout au pays à atteindre leurs objectifs d'apprentissage et de carrière », précise Ikem Opara, directeur des partenariats nationaux pour l'apprentissage. « Nous nous réjouissons de soutenir la croissance de ce réseau et de découvrir les projets novateurs qui y prennent vie grâce aux subventions. »

Découvrez d'autres projets financés par Catapulte Canada :

À propos de Catapulte Canada

Catapulte Canada est une initiative d'envergure nationale qui a pour objectif d'accroître l'accès équitable aux occasions d'apprentissage pour les jeunes. Mis sur pied par la Fondation Rideau Hall, Catapulte Canada canalise les nouvelles ressources vers les programmes communautaires afin qu'ils puissent renforcer leur savoir-faire, leurs capacités, leur financement, leurs cadres d'évaluation, leurs partenariats et leur infrastructure. Pour de plus amples renseignements, visitez https://catapultcanada.ca/fr.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources qui mettent en valeur l'excellence canadienne. La FRH collabore avec des partenaires pour véritablement améliorer des vies et créer les conditions gagnantes pour la réussite et l'épanouissement d'un nombre grandissant de Canadien.ne.s. Pour en apprendre davantage, visitez le site rhf-frh.ca/fr.

