Le Comité consultatif national sur la formation des enseignant.e.s autochtones sera le premier comité national entièrement autochtone à se consacrer à l'accroissement du nombre d'enseignant.e.s inuit.e.s, métis.se.s et des Premières Nations au Canada.

OTTAWA, ON, le 31 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation Rideau Hall (FRH) annonce la mise en place du Comité consultatif national sur la formation des enseignant.e.s autochtones. Le groupe, coprésidé par Roberta Jamieson et Mark Dockstator, entame son travail pour aider à soutenir l'excellence, l'autodétermination et la représentativité des peuples autochtones dans le milieu de l'éducation. L'objectif de la Fondation Rideau Hall est de contribuer de manière importante à la transformation de l'éducation partout au Canada en soutenant les programmes de formation des enseignant.e.s dirigées par des Autochtones. Ce travail est basé sur l'engagement fondamental de la RHF envers la valeur et le potentiel des enseignant.e.s autochtones à transformer la vie des enfants et des jeunes.

Les membres du Comité consultatif national sur la formation des enseignant.e.s autochtones sont des figures de proue, des sommités et des expert.e.s qui possèdent une expérience approfondie et diversifiée dans le domaine de l'éducation des Inuit.e.s, des Métis.se.s et des Premières Nations.

Coprésident.e.s du Comité consultatif national sur la formation des enseignant.e.s autochtones

Roberta Jamieson , O.C., IPC, LL. B., LL. D. (D.H.C.), administratrice, conseils d'administration de RBC et de Deloitte Canada et Chili, coprésidente du conseil consultatif autochtone du CN, ancienne présidente et chef de la direction d'Indspire et membre du conseil d'administration de la Fondation Rideau Hall.

, O.C., IPC, LL. B., LL. D. (D.H.C.), administratrice, conseils d'administration de RBC et de et Chili, coprésidente du conseil consultatif autochtone du CN, ancienne présidente et chef de la direction d'Indspire et membre du conseil d'administration de la Fondation Rideau Hall. Mark Dockstator , LL. D., ancien président de l'Université des Premières Nations du Canada membre de la nation Oneida de la Tamise , professeur agrégé à la Chanie Wenjack School for Indigenous Studies de l'Université Trent, président de la Fondation du Musée national de la nature et membre du conseil d'administration de la Fondation Rideau Hall.

Membres du Comité consultatif national sur la formation des enseignant.e.s autochtones

Aluki Kotierk, présidente, Nunavut Tunngavik Incorporated

Andrea Brazeau , enseignante au primaire et éducatrice culturelle inuite

, enseignante au primaire et éducatrice culturelle inuite Annette Trimbee , docteure en écologie, présidente et vice-chancelière, Université MacEwan

, docteure en écologie, présidente et vice-chancelière, Université MacEwan David Perley , président, Wolastoq Language and Culture Center, et chargé de cours, Université du Nouveau-Brunswick

, président, Wolastoq Language and Culture Center, et chargé de cours, Université du Nouveau-Brunswick Denise Baxter , vice-rectrice, initiatives autochtones, Université Lakehead

, vice-rectrice, initiatives autochtones, Université Lakehead Evelyn Steinhauer , professeure et directrice, programme de formation pour les enseignant.e.s autochtones, Université de l' Alberta

, professeure et directrice, programme de formation pour les enseignant.e.s autochtones, Université de l' Nigaan Sinclair, docteure en littérature américaine et des Premières Nations, professeur agrégé, Université du Manitoba , journaliste, Winnipeg Free Press

, journaliste, Steven Point , LL. B., LL. D., chancelier, Université de la Colombie-Britannique, 28 e lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique

, LL. B., LL. D., chancelier, Université de la Colombie-Britannique, 28 lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique Tanya Talaga , présidente-directrice générale, Makwa Creative, journaliste, The Globe and Mail, autrice

, présidente-directrice générale, Makwa Creative, journaliste, autrice Yvette Arcand , directrice, programme de formation des enseignant.e.s autochtones, Université de la Saskatchewan

Lire les biographies complètes ici.

Le Comité consultatif national sur la formation des enseignant.e.s autochtones fournira des conseils pour soutenir l'Initiative de formation des enseignant.e.s autochtones de la FRH, qui investira plus de 45 millions $ dans des approches communautaires audacieuses visant à accroître de manière considérable le nombre d'enseignant.e.s inuit.e.s, métis.se.s et des Premières Nations au Canada. Cet effort répond aux appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation, en particulier les appels 62-64. Transformer l'éducation à travers le Canada est possible en soutenant les parcours de formation des enseignant.e.s dirigés par des Autochtones, nouveaux et existants, et en augmentant le nombre d'enseignant.e.s autochtones de la maternelle à la 12e année.

Cette avancée se réalisera par l'intermédiaire de partenariats collaboratifs visant à :

progresser vers une main-d'œuvre d'éducateurs avec un objectif ambitieux de 10 000 enseignant.e.s supplémentaires des Premières Nations, inuit.e.s et métis.se.s de la maternelle à la 12e année partout au Canada.

démontrer l'innovation et transposer à plus grande échelle de nouvelles initiatives prometteuses dans les programmes de formation des enseignant.e.s inuit.e.s, métis.se.s et des Premières Nations;

miser sur la création d'emplois durables et enrichissants pour les enseignant.e.s autochtones;

investir dans les initiatives de recherche dirigées par des Autochtones et qui mettent en relief les possibilités et les défis liés à la formation des enseignant.e.s inuit.e.s, métis.se.s et des Premières Nations et à la représentativité de la main-d'œuvre enseignante, de la maternelle à la 12e année.

Ce travail est rendu possible par un partenariat stratégique noué avec la Fondation Mastercard en 2021, partenariat misant sur la transformation et l'innovation créée par, avec et pour les jeunes Autochtones et les enseignant.e.s autochtones.

Roberta Jamieson et Mark Dockstator

« L'occasion qui s'offre à nous d'investir dans les enseignant.e.s des Premières Nations, inuit.e.s et métis.se.s aura un impact sur plusieurs générations. Nous sommes ravis d'avoir la sagesse et l'expérience de ce groupe exceptionnel de gardiens de la sagesse d'un océan à l'autre en tant que membres de NACITE. Les éducateur.trice.s des Premières Nations, inuit.e.s et métis.se.s sont essentiels à la création de communautés autochtones durables, mais nous sommes confrontés à une pénurie dramatique nécessitant une action urgente. Alors que nous commençons, nous invitons tous les secteurs à s'engager dans cette initiative audacieuse qui nécessitera un changement systémique et aboutira à un Canada plus prospère. Le voyage pour avoir plus d'enseignant.e.s des Premières Nations, inuit.e.s et métis.se.s à travers le Canada en est un qui nécessitera des changements importants dans les systèmes, et pour cela, nous comptons sur ce comité consultatif exceptionnel pour nous diriger dans la bonne direction. »

Jennifer Brennan, directrice, programmes canadiens, Fondation Mastercard

« Nous nous engageons à travailler ensemble pour transformer les systèmes brisés grâce à des solutions audacieuses trouvées dans la vision et les valeurs des jeunes, des communautés et des nations autochtones. Ce partenariat promet d'ouvrir de nouvelles voies pour les jeunes Autochtones dans le système d'éducation et de créer des moyens de subsistance significatifs pour les jeunes Autochtones. Leur leadership contribuera à transformer l'éducation de l'intérieur. Les membres de ce comité consultatif apportent leur expertise et leur perspicacité dans l'éducation autochtone et veilleront à ce que les peuples et les perspectives autochtones guident ce travail. »

