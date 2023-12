La Subvention pour accélérer les grandes idées des communautés Noires: connexion et croissance 2023

TORONTO, le 18 déc. 2023 /CNW/ - La Fondation pour les communautés noires (FPCN) annonce le lancement d'une subvention historique, visant à octroyer des fonds essentiels aux organismes du Canada axés sur la communauté noire, dirigés par des personnes noires, et au service des populations noires. La Subvention pour accélérer les grandes idées des communautés noires: connexion et croissance 2023 (S.A.G.I.) offre un financement flexible d'un an visant à augmenter la capacité et le soutien des programmes d'organisations caritatives et à but non lucratif dans leur lutte contre le racisme envers les personnes Noires et pour améliorer les résultats sociaux et économiques des communautés Noires.

S.A.G.I. Subvention pour accélérer les grandes idées: connexion et croissance 2023 (Groupe CNW/Foundation for Black Communities)

Les organisations à but non lucratif et caritatives axés sur la communauté noire, dirigés par des personnes noires, et au service des populations noires sont des acteurs importants pour les communautés noires du Canada. La FPCN continuera de soutenir ces organisations et d'investir dans le rôle crucial que ces organisations jouent pour appuyer le développement de communautés Noires saines, dynamiques, et prospères.

« La Subvention pour accélérer les grandes idées est un exemple de la façon dont la FPCN investit dans les communautés Noires et rejoint les organismes des communautés Noires et les acteurs du changement sur le terrain avec des ressources nouvelles et durables afin que leurs services et mesures de soutien continuent de répondre aux besoins de notre communauté. Cet investissement fera progresser notre mission d'éliminer les obstacles et d'améliorer les résultats socioéconomiques pour les communautés Noires. »

- Co-président du conseil d'administration de la Fondation pour les communautés noires, Liban Abokor

D'ici au 31 mars 2024, la FPCN vise à octroyer 9 millions de dollars avec cette Subvention, en se elle concentrera sur les besoins divers, l'autodétermination, et les aspirations des communautés Noires. La Subvention est divisée en trois volets: le volet d'Activités de base, le volet Catapulte, et le volet de Capital communautaire, offrant respectivement jusqu'à 40 000$, 100 000$, et

250 000$ aux organisations éligibles.

La FPCN a été fondée avec l'objectif de soutenir les organismes communautaires travaillant à surmonter les barrières systémiques auxquelles sont confrontées les communautés Noires. La Subvention pour accélérer les grandes idées des communautés noires est un nouvel outil important dans la stratégie de la FPCN afin d'assurer que les organismes communautaires Noires aient le financement durable et les ressources nécessaires pour répondre aux besoins des communautés Noires canadiennes.

« Lorsque toutes les communautés se sentent incluses, le Canada prospère. Par l'entremise du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, nous investissons dans des organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs partout au Canada, tout en améliorant les retombées sociales et économiques des communautés noires. Grâce à des initiatives comme celle-ci, nous poursuivrons nos progrès vers un pays plus inclusif et plus équitable. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

La FPCN organise des sessions d'information virtuelles en ligne pour expliquer plus en détail les objectifs et les buts de la Subvention ainsi que pour fournir plus de détails sur le processus d'application, l'éligibilité, et le processus de sélection. Le site web de la FPCN offrira également des versions traduites des guides d'application, des critères d'éligibilité, des processus ainsi

qu'une foire aux questions, en anglais, français, somali, yoruba, amharique, tigrigna, et espagnol.

Dates à retenir :

Lancement des demandes Webinaires

d'information Fermeture des

demandes Annonce des

demandes retenues 18 décembre 2023 19, 21 décembre 2023

et 16, 18 janvier 2024



1er février 2024



Mars 2024

Les demandes peuvent être soumises à compter du 18 décembre 2023 et doivent être complétées avant le 1er février 2024, à 23h59 PT. Les organisations éligibles sont invitées à visiter la page web de la FPCN pour en savoir plus sur la Subvention pour accélérer les grandes idées des communautés noires et pour soumettre une demande.

À propos de la Fondation pour les communautés Noires :

La Fondation pour les communautés noires a été créée pour faire en sorte que toutes les personnes noires puissent s'épanouir et les communautés noires puissent définir leur propre avenir. Fondée en 2020, la FPCN est la première fondation philanthropique au Canada qui veille à ce que les organismes dirigés par des Noirs, au service des Noirs, et axés les Noirs aient les ressources dont ils ont besoin pour avoir un impact significatif.

Contact pour les candidats : Pour plus d'informations, les organisations intéressées peuvent envoyer un courriel à [email protected] ou planifier un appel avec un spécialiste des subventions de la FFBC en cliquant ici.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias: Leah Sanford, Directrice des communications, [email protected]