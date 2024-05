TORONTO, le 14 mai 2024 /CNW/ - La Fondation pour les communautés noires (FPCN) a annoncé les bénéficiaires de sa première Subvention pour accélérer les grandes idées des communautés noires 2023-2024 : connexion et croissance. Cet investissement novateur de plus de 9,1 millions de dollars contribuera à l'autonomisation de 107 organismes communautaires, à but non lucratif et caritatifs dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service des Noirs de partout au Canada. Les fonds soutiendront des initiatives communautaires essentielles qui se concentrent sur la recherche de solutions. La Subvention pour accélérer les grandes idées répond à un besoin important de financement durable au sein des organismes des communautés noires. « Ce programme est la pierre angulaire de notre engagement à donner aux communautés noires les ressources dont elles ont besoin pour faire face aux inégalités historiques et constantes. La Subvention est un parfait exemple de collaboration communautaire et incarne le processus unique de subvention participative de la FPCN selon lequel les membres des communautés noires jouent un rôle de premier plan dans la définition des solutions et des projets destinés à les soutenir. »

- Marlene Jennings, co-présidente de la Fondation pour les communautés noires

La Subvention pour accélérer les grandes idées des communautés noires fournit des fonds souples d'un an qui visent à faire une différence immédiatement tout en favorisant l'élaboration de programmes transformateurs pour l'avenir. Les fonds renforceront la capacité et la mise en œuvre des programmes des organismes bénéficiaires en mettant l'accent sur la lutte contre le racisme anti-Noirs et l'amélioration des résultats sociaux et économiques pour les populations noires du Canada.

« La diversité et l'inclusion sont des atouts pour le Canada. En créant le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, nous avons mis en place une source de financement durable pour les organismes à but non lucratif dirigés par des Noirs, en veillant à ce qu'ils aient les moyens de donner suite à leurs priorités. Les bénéficiaires annoncés aujourd'hui contribueront à la réalisation de cette initiative, qui vise à lutter contre le racisme envers les Noirs, à améliorer la situation sociale et économique des communautés noires dans l'ensemble du pays et à soutenir les engagements que nous avons pris depuis que nous avons reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies. »

- Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes handicapées

La FPCN a été établie en réponse à la revendication d'un nouveau paradigme philanthropique pour les communautés noires. En tant qu'intendante du Fonds de dotation philanthropique historique de 200 millions de dollars dirigé par des Noirs et financé par le gouvernement du Canada , la FPCN est le premier établissement en son genre qui veille à ce que les organismes dirigés par des personnes noires, au service des personnes noires et axés sur les personnes noires aient les ressources dont ils ont besoin pour mettre en place des changements durables.

La Fondation félicite les récipiendaires de la Subvention pour accélérer les grandes idées des communautés noires de cette année et a hâte d'être témoin du profond impact qu'ils continueront d'avoir à l'échelle du pays.

Vous trouverez la liste des récipiendaires de la Subvention et de leurs projets ici.

Pour en savoir plus sur la Fondation pour les communautés noires ou pour vous joindre à notre mission, visitez le site https://www.forblackcommunities.org/fr/.

À propos de la Fondation pour les communautés noires

La Fondation pour les communautés noires (FPCN) a été créée pour faire en sorte que toutes les personnes et les communautés noires puissent s'épanouir et définir leur propre avenir. Fondée en 2020, la FPCN est la première fondation philanthropique du Canada qui veille à ce que les organismes dirigés par des personnes noires, au service des personnes noires et axés sur les personnes noires aient les ressources dont ils ont besoin pour avoir un impact significatif.

SOURCE Foundation for Black Communities

Renseignements: Renseignements pour les médias : Leah Sanford, Directrice des communications, [email protected]; Marnie Myszko, [email protected]