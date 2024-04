MONTRÉAL, le 21 avril 2024 /CNW/ - Hier soir, la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal a célébré son 20e anniversaire avec son emblématique Gala Black & White, un événement prestigieux auquel ont assisté plus de 500 invités au Sheraton Laval. Cette soirée inoubliable a été l'occasion de célébrer les réalisations impressionnantes de la Fondation au fil des ans, tout en posant les jalons d'un succès continu en matière de recherche médicale et d'innovation en chirurgie thoracique.

Au cours de la soirée, M. Grégoire Baillargeon, président, BMO, Québec et vice-président du conseil, BMO Marchés des capitaux, a annoncé un don majeur de 2 millions de dollars qui permettra la création de la Chaire de recherche BMO - L. Jacques Ménard en chirurgie thoracique, transplantation et médecine régénérative.

Ce don majeur souligne l'engagement de BMO à soutenir la recherche médicale de pointe. La création de cette chaire de recherche à l'Université de Montréal représente un pas de géant dans la lutte contre les maladies pulmonaires et thoraciques. Les objectifs scientifiques ambitieux de la chaire comprennent l'amélioration de la préservation et du reconditionnement des greffons, la réparation des organes endommagés, ainsi que la modification génétique des organes avant la transplantation grâce à la perfusion ex vivo.

La famille Ménard, présente à l'événement et dont le nom sera associé à cette chaire de recherche, a également marqué cette soirée exceptionnelle en s'engageant à soutenir sans failles la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique.

« Ce généreux don est une étape importante dans notre quête pour repousser les limites de la médecine et offrir de l'espoir à ceux et celles qui souffrent de maladies pulmonaires et thoraciques, a déclaré le Dr Pasquale Ferraro, président de la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal. Nous sommes extrêmement reconnaissants et exprimons nos plus sincères remerciements à BMO et à la famille Ménard pour avoir cru en notre cause et partagé notre vision. »

« M. Ménard était un brillant homme d'affaires, un philanthrope et un père de famille dévoué, a rappelé M. Baillargeon. Au nom de BMO et en tant que président d'honneur de cet extraordinaire gala, nous sommes fiers d'honorer sa mémoire et de soutenir la recherche qui aura un impact positif et significatif sur la vie d'innombrables personnes grâce à des avancées médicales révolutionnaires dans le domaine de la transplantation. »

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant le bénévolat et la générosité des employés est au cœur de la raison d'être de BMO : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. En 2023, notre impact social s'est traduit par plus de 84 millions de dollars versés à des centaines d'organisations caritatives et à but non lucratif en Amérique du Nord, afin de favoriser le progrès en permettant aux individus de s'épanouir et aux collectivités de prospérer. Nos collègues ont consacré près de 62 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont fait des dons d'une valeur de plus de 31,2 millions de dollars dans le cadre de notre programme annuel de dons des employés. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site BMO.com.

À propos de la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal

Fondée en 2004 par les Drs André Duranceau et Pasquale Ferraro, les activités de la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal se déclinent de trois façons. Premièrement, elle vient en aide aux personnes atteintes de maladies pulmonaires ou œsophagiennes en leur prodiguant des soins spécialisés de haute qualité en oncologie thoracique et en transplantation. Deuxièmement, la Fondation amasse des fonds de recherche qui ont permis la création de chaires universitaires en transplantation pulmonaire, en oncologie thoracique et en maladies œsophagiennes. Depuis sa création, plus de neuf millions de dollars auront été investis dans ces chaires de recherche à l'Université de Montréal. Finalement, la Fondation est résolument engagée dans le développement durable du service de chirurgie thoracique du CHUM afin de créer un environnement propice au recrutement de chirurgiens thoraciques universitaires.

Pour plus d'information : montrealthoracique.ca

SOURCE Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique de Montréal

Renseignements: Alix Chartrand, (514) 318-5609