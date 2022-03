MONTRÉAL, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation Pierre Elliott Trudeau est fière de vous dévoiler, encore une fois cette année, l'identité des 30 brillant.e.s finalistes en lice pour son programme 2022-2025 de bourses d'études et de formation en leadership engagé. Près de 500 chercheur.se.s doctorant.e.s exceptionnel.le.s, venu.e.s du Canada et du monde entier, ont soumis leur candidature à notre programme unique qui, en plus d'offrir de généreuses bourses, propose un extraordinaire parcours pour l'exercice éventuel d'un leadership des plus transformateurs.

Parmi toutes les candidatures reçues pour la cohorte 2022, 45 universités canadiennes sont représentées ainsi que 55 universités localisées à l'international. Les postulant.e.s proviennent de 22 pays différents et de tous les continents, et plus de 70 aspirant.e.s boursier.e.s de cette cohorte étudient à l'étranger.

« Quel privilège une fois de plus pour la Fondation de constater que sa vision du leadership et son programme de bourses attirent autant d'esprits de grand talent du monde entier ! À l'approche des entrevues finales avec les membres du Comité d'étude des demandes et mises en nomination, chacun.e de nos finalistes peut s'enorgueillir de s'être distingué.e parmi certain.e.s des candidat.e.s doctorant.e.s les plus accompli.e.s au monde. »

- Pascale Fournier, présidente et cheffe de la direction de la Fondation

Un rigoureux et exigeant processus de sélection

La Fondation a eu le privilège d'étudier des dossiers de candidature de la plus haute qualité, non seulement pour leur excellence académique, mais également pour la richesse des expériences, des intérêts et des perspectives de chacun.e des candidat.e.s Ce processus est une formidable occasion d'aller à la rencontre de personnes curieuses, stimulantes, passionnées, qui souhaitent tout mettre en œuvre pour faire une réelle différence dans leur communauté et, par extension, au sein de nos sociétés.

À la toute fin de cet exigeant et rigoureux processus de sélection, le conseil d'administration de la Fondation Pierre Elliott Trudeau ne retiendra que 12 candidat.e.s du plus haut niveau d'excellence, non seulement en fonction de leur dossier universitaire, mais également en raison de leur ouverture à une pluralité de perspectives, leur engagement à transmettre leurs recherches et leur savoir au plus grand nombre, et enfin, leur inclinaison à assumer un leadership influent et engagé. Ces candidat.e.s auront su faire montre avec brio de leur persévérance, de leur curiosité, de leur agilité et de leur grande capacité d'adaptation.

Ceux et celles qui seront déclaré.e.s boursier.e.s entreprendront un parcours de trois ans au cours duquel ils et elles seront accompagné.e.s des plus grands fellows et mentor.e.s qui soient. Tou.te.s participeront à notre curriculum de leadership engagé tout en tentant de répondre à de grands enjeux sociétaux autour du cycle scientifique, Économies mondiales, qui sont par ailleurs bien mises à mal en ces temps si particuliers.

Une récompense accordée aux 18 finalistes non boursier.e.s

Nous sommes très fier.e.s de vous révéler également cette année que les 18 finalistes non boursier.e.s ne demeureront pas en reste. En effet, la Fondation Pierre Elliott Trudeau a décidé cette année de récompenser chacun.e de ces finalistes. Ce prix, accordé exclusivement à chacun.e de ces 18 finalistes non-boursier.e.s, sera de 5000 $.

« C'est là notre manière de souligner non seulement l'audace et le talent des candidat.e.s finalistes, mais également leur rigueur, leur persévérance, et la qualité générale de leur dossier. Par cette décision, nous souhaitons aussi reconnaître le temps et l'énergie que les finalistes ont consacrés à leur préparation. »

- Edward Johnson, président du conseil d'administration de la Fondation

À propos de la Fondation Pierre Elliott Trudeau

La Fondation Pierre Elliott Trudeau est un organisme de bienfaisance indépendant et sans affiliation politique créé en 2001 pour rendre hommage à l'ancien premier ministre. Avec l'appui de la Chambre des communes, le gouvernement du Canada lui a confié en 2002 la gestion du Fonds pour l'avancement des sciences humaines et sociales. La Fondation bénéficie aussi du soutien de ses donateur.rice.s. Grâce à ses bourses doctorales, ses fellowships, son programme de mentorat et ses événements publics, la Fondation suscite la réflexion et l'engagement relativement à quatre thèmes cruciaux pour les Canadien.ne.s : les droits de la personne, la citoyenneté responsable, le Canada et le monde, et les populations et leur environnement naturel. www.fondationtrudeau.ca

