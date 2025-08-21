Des dons allant jusqu'à 100 000 $ sont versés à 27 organismes qui mènent des initiatives communautaires en matière de soins de santé des femmes

MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - Il y a une crise dans le domaine de la santé des femmes : seulement 7 % du financement national1 est alloué à la recherche sur la santé des femmes, alors que 70 % des personnes qui présentent des « symptômes inexpliqués sur le plan médical2 » sont des femmes. La disparité dans le financement de la recherche et l'augmentation du fardeau de la maladie pour les femmes entraîne un manque d'accès à des soins de grande qualité, et mettent la vie des femmes en danger.

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes annonce qu'elle investit 1,75 million de dollars dans son programme de Dons communautaires pour aider à améliorer les soins de santé des femmes à l'échelle nationale. Le travail des 27 organismes qui recevront chacun jusqu'à 100 000 $ en dons cette année couvre plusieurs aspects de la santé des femmes, notamment l'amélioration de l'accès aux ressources en santé pour les femmes qui sont confrontées à l'itinérance, à la violence, et pour celles qui vivent dans des communautés rurales et éloignées, ainsi que des initiatives axées sur la santé maternelle, l'équité menstruels et la santé mentale.

« Le financement offert dans le cadre de notre programme de Dons communautaires soutient des programmes de bienfaisance locaux essentiels, des initiatives de sensibilisation et un meilleur accès aux soins pour les femmes », a déclaré Paulette Minard, directrice de l'investissement communautaire à la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes. « En collaboration avec ces bénéficiaires, la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes s'engage à rendre les soins plus équitables et accessibles afin que toutes les femmes puissent mener une vie plus saine. »

Depuis 2022, la Fondation a appuyé 99 organismes, dont SOS Grossesse, qui s'est vu attribué encore cette année un don de 100 000 $ dans le cadre de ce programme de Dons communautaires. Située dans la région de Québec, SOS Grossesse a pour principale mission d'accueillir et d'accompagner en toute confidentialité, toute personne concernée de près ou de loin par des situations relatives à la grossesse, qu'elle soit planifiée ou non.

« Ce financement constitue un appui majeur pour notre organisation et pour les personnes qui utilisent nos services. Il nous permet de renforcer et de poursuivre nos initiatives en faveur de la santé des femmes et de la protection de leur liberté de choix en santé sexuelle et reproductive. Grâce à cet appui, nous sommes en mesure d'amplifier l'impact positif de nos actions auprès de la communauté, sans négliger l'opportunité précieuse d'apporter notre soutien à celles et ceux qui, parfois marginalisés et privés d'assurances publique ou privée, se retrouvent souvent laissés pour compte. », affirme Sylvie Pedneault, directrice générale, SOS Grossesse.

Au Québec, les bénéficiaires de cette année sont :

S.O.S. Grossesse - Québec, Qc - (Centre de Santé des Femmes de la Capitale-Nationale) - 100 000 $

- Québec, Qc - - 100 000 $ Le Reflet (auparavant Vide ta sacoche) - Québec, Qc - (Mieux-être, estime et dignité pour les femmes en situation de vulnérabilité) - 100 000 $

- 100 000 $ Projets autochtones du Québec - Montréal, Qc - (Atakaritishera - Pour la santé et la sécurité des femmes autochtones) - 20 520 $

- Montréal, Qc - 20 520 $ L'Institut de l'innovation - Montréal, Qc - (Initiative de Panier de besoins essentiels du Centre de réfugiés) - 60 000 $

- Montréal, Qc - 60 000 $ Partageons l'espoir - Montréal, Qc - (Initiative de produits menstruels gratuits pour toutes les femmes à la banque alimentaire) - 13 380 $

La liste complète des bénéficiaires du programme de dons communautaires de cette année comprend :

Accès aux soins

Violence sexiste

Santé maternelle

Équité menstruelle

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes est un organisme de bienfaisance enregistré. Pour plus de renseignements sur la Fondation, visitez : fondationpharmaprix.ca/

À propos de Pharmaprix inc.

Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les plus de 1 350 établissements PharmaprixMD et Shoppers Drug MartMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au pays. PharmaprixMD est une division indépendante et unique de Les Compagnies Loblaw Limitée.

À propos de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes, branche caritative de PharmaprixMD, s'engage à aider les femmes d'ici à mener leur vie en meilleure santé en rendant les soins plus équitables et accessibles. La Fondation investira 50 millions de dollars d'ici 2026 pour lutter contre certaines des inégalités en matière de santé les plus urgentes qui touchent les femmes, notamment le manque de représentation dans la recherche en santé, les obstacles à l'accès aux soins de santé mentale et les conséquences urgentes subies de façon disproportionnée par les femmes à cause de la pauvreté et de la violence conjugale. Pour en savoir plus, visitez fondationpharmaprix.ca/ .

