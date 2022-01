OTTAWA, ON, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Le Sommet pancanadien des communautés noires est organisé par la Fondation Michaëlle Jean Foundation sous les auspices de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024) : reconnaissance, justice et développement. Cet événement de mobilisation de grande envergure permettra aux Canadiens noirs de tous les âges provenant de divers secteurs et de toutes les couches de la société de se rassembler et de partager leur expérience, de sensibiliser aux défis majeurs auxquels ils sont confrontés et de susciter un dialogue inclusif pancanadien.

« Du premier Sommet tenu à la Bibliothèque de Toronto en 2017, à celui de 2019 à Ottawa, en présence de nos parlementaires fédéraux et législateurs, en passant par notre série d'événements virtuels en 2021, et ce, au milieu de la pandémie de COVID-19, le Sommet pancanadien des communautés noires du Canada s'est construit en un espace sûr - une plateforme indispensable et vigoureuse qui se prête à la réflexion et la co-création. Le Sommet prône l'éradication de la discrimination raciale systémique, du racisme anti-Noirs et de ses impacts dévastateurs sur les individus, les communautés et la société dans son ensemble; il doit tous nous tenir à cœur et être une responsabilité partagée. Le Sommet implique la participation stratégique de nombreuses parties prenantes, d'institutions financières et académiques, d'organisations de la société civile, de décideurs principaux provenant des secteurs public et privé et de centaines de délégués jeunesse qui auront la chance de se prononcer sur les enjeux, les défis, les actions et les solutions qui mèneront à la parité complète et à la justice pour tous ». [traduction]

- La très honorable Michaëlle Jean, 27e Gouverneure générale du Canada

« À travers la série de nos sommets virtuels tenus en 2021-2022, plusieurs conversations enrichissantes et courageuses ont déjà été abordées en ce qui a trait aux différences culturelles et éclectiques au Canada. Malgré le fait qu'il existe de très belles différences parmi les Canadiens noirs, le fil conducteur unissant l'ensemble de la communauté noire au reste du pays se définit par la volonté constante de susciter le changement face à l'injustice ». [traduction].

- DeRico Symonds, co-président du Sommet pancanadien des communautés noires et conseiller exécutif principal au sous-ministre, Office of Equity & Anti-Racism Initiatives.

« Le Sommet pancanadien des communautés noires de cette année sera une occasion de retrouvailles, car nous retournerons aux sources mêmes de la présence et de l'histoire des Noirs au Canada : la Nouvelle-Écosse. Ce troisième Sommet rassembleur nous permettra encore une fois de nous réunir pour avoir des conversations difficiles, mais courageuses sur les enjeux auxquels tous les Afro-Canadiens font face, en partant de nos racines historiques jusqu'au moment présent. J'encourage tous ceux qui peuvent y assister à unir leur voix au dialogue pour que nous puissions continuer notre travail collectif et créer un espace où toutes les personnes d'ascendance africaine peuvent s'épanouir. Au plaisir de se voir à Halifax! » [traduction].

- Vanessa Fells, directrice des opérations, African Nova Scotian Decade for People of African Descent Coalition

Du 29 au 31 juillet, à l'aube du Jour de l'émancipation, les communautés canadiennes convergeront vers Halifax à l'occasion de la troisième édition du Sommet. Avec 1 200 participants attendus, ce sera l'un des plus grands rassemblements de ce genre pour les Canadiens noirs. Lors du Sommet, plusieurs participants auront l'occasion de contribuer à la rédaction de la « Déclaration de Halifax », un puissant message qui témoigne de l'engagement et des actions que le Canada s'engage à prendre afin d'enrayer la discrimination raciale systémique.

L'expérience canadienne est importante. Ce Sommet met à la lumière le leadership extraordinaire des communautés afro-canadiennes et permet aux Canadiens noirs de faire entendre leurs voix.

Inscrivez-vous au Sommet pour y faire entendre votre voix - du 29 au 31 juillet 2022

Les billets sont disponibles sur https://www.blackcanadiansummit.ca/accueil.

Fondée en 2011, la Fondation Michaëlle Jean Foundation (FMJF) est un organisme caritatif national qui utilise un modèle unique d'arts collectifs pour accélérer le changement social afin de permettre aux jeunes défavorisés de mettre en œuvre leur créativité pour changer leur vie et revitaliser leur communauté. À cette fin, nous travaillons en concert avec des organismes culturels, le secteur des entreprises, des organismes locaux, le gouvernement, et d'autres secteurs de la société afin de créer un impact durable sur la vie des gens, et ce, à travers le pays. Grâce à nos programmes, des milliers de jeunes ont été habilités à se servir des arts pour créer des solutions innovantes aux questions urgentes qui les touchent. Ces jeunes leaders démontrent à quel point les arts peuvent changer une vie et redonner espoir aux communautés qui font face à des défis majeurs tels que l'extrémisme violent, les taux d'incarcération disproportionnés des jeunes faisant partie des minorités, la délinquance, la violence et le suicide.

À titre d'ancienne Gouverneure générale, la très honorable Michaëlle Jean et son époux, le philosophe, documentariste et écrivain Jean-Daniel, ont contribué à l'avancement du mandat de la Fondation tissant des liens avec des dizaines de milliers de jeunes à travers le Canada grâce à sa participation à des événements et initiatives nationales et internationales.

Pour plus d'information sur la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations unies (2015-2024) : https://www.un.org/fr/observances/decade-people-african-descent

SOURCE Fondation Michaëlle Jean Foundation

Renseignements: Relations avec les médias : Fondation Michaëlle Jean Foundation, [email protected] ; UNTOLD & Co Agency, [email protected]