OTTAWA, ON, le 30 juin 2023 /CNW/ - Le Fonds en fiducie FIC et la Fondation La Baie d'Hudson sont heureux d'annoncer que le Fonds en FIC vient officiellement grossir les rangs des partenaires de premier plan de la Charte pour le changement de la Fondation La Baie d'Hudson. Dans le cadre de ce partenariat, La Fondation La Baie d'Hudson s'est engagée à verser 1,2 million de dollars au Fonds en fiducie FIC sur trois ans, afin de soutenir sa mission de remédier aux conséquences du système des pensionnats indiens et de soutenir les communautés autochtones partout au Canada. Cette importante contribution constitue un moment marquant dans l'histoire du Fonds en fiducie FIC, qui souhaite générer un effet positif et durable sur les communautés et les membres des Premières Nations du pays.

Le partenariat entre les deux organismes est basé sur la reconnaissance par la Fondation La Baie d'Hudson de l'importance de la mission du Fonds en fiducie FIC. La Fondation La Baie d'Hudson est le premier organisme à offrir un tel don. Après de nombreuses discussions et des conversations délicates sur leurs diverses préoccupations, les organismes se sont alignés sur leurs objectifs communs de soutien aux Premières Nations et d'engagement en faveur d'une véritable réconciliation.

Cette relation permettra au Fonds en fiducie FIC d'offrir plus de possibilités de formations et de programmes d'emploi et d'autonomiser les bénéficiaires ainsi que les communautés et leurs membres. Le soutien de la Fondation La Baie d'Hudson souligne l'importance accordée à l'éducation et à l'emploi en tant que piliers du changement au sein des communautés autochtones.

« Ce don de la Fondation La Baie d'Hudson illustre son engagement à contribuer à changer les choses et à soutenir les communautés des Premières Nations et leur autodétermination à susciter des changements significatifs » a déclaré Naomi Racette, directrice générale du Fonds en fiducie FIC. « Il témoigne de l'énorme potentiel de notre organisme à répondre aux besoins des membres des Premières Nations et des Métis et à favoriser leur mieux-être et leur guérison. »

« Nous sommes profondément engagés à agir concrètement en faveur des communautés autochtones », a ajouté Sophia Hwang-Judiesch, présidente de la Baie d'Hudson. « En tant qu'entreprise, nous avons la responsabilité de soutenir la guérison et la réconciliation et de proposer la vision d'un Canada ancré dans la réconciliation, l'équité et la justice. « Nous nous sentons très privilégiés de collaborer avec le Fonds en fiducie FIC. »

Le partenariat entre le Fonds en fiducie FIC et la Fondation La Baie d'Hudson est une étape importante dans la recherche d'une réconciliation et d'un progrès véritables. Ces deux organismes travailleront avec diligence à la création de voies d'accès à l'éducation et à l'emploi qui permettront aux membres et aux communautés des Premières Nations de partout au Canada de se relever et de devenir autonomes.

À propos du Fonds en fiducie FIC :

Le Fonds en fiducie FIC a pour objectif d'aider les communautés des Premières Nations du Canada à relever les défis auxquels elles sont confrontées sur les plans social, économique, historique et culturel. L'organisme souhaite offrir des informations, des programmes éducatifs et une aide financière pour soutenir l'éducation, la guérison et la réconciliation. Le Fonds a accordé un financement considérable à divers bénéficiaires dans le cadre de programmes de revitalisation linguistique et culturelle, d'éducation postsecondaire, d'emploi, de formation et de bourses d'études. Son objectif est de traiter les séquelles du système de pensionnats indiens et de contribuer au bien-être des peuples des Premières Nations et des Métis.

À propos de la Fondation La Baie d'Hudson

La Fondation La Baie d'Hudson est un organisme de bienfaisance enregistré qui lutte contre les inégalités raciales en investissant dans des possibilités de formation et d'accès à l'emploi et à l'autonomie pour les peuples autochtones, les Noirs et les personnes de couleur. En 2021, la Fondation La Baie d'Hudson a lancé la Charte pour le changement La Baie d'Hudson, un engagement de 30 millions de dollars sur 10 ans pour accélérer l'équité raciale dans les communautés partout au pays. En s'associant à des organismes qui accomplissent un travail essentiel dans trois secteurs vitaux, la Fondation La Baie d'Hudson finance des programmes et des initiatives qui apportent des changements significatifs et durables.

À propos de La Baie d'Hudson

La Baie d'Hudson aide les gens d'ici à profiter le plus possible de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, et entretient des liens homogènes avec un réseau de 83 magasins La Baie d'Hudson. La Baie s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook, Twitter et TikTok.

La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

